Auf Entsorger Buhck folgt jetzt Baustoffhändler Bauking

Unternehmensgruppe hat ihre Gewerbefläche am Südring in Wentorf nach dem Umzug nach Reinbek im September schon weiter vermietet.

Wentorf/Reinbek. Nachdem die Buhck-Gruppe Anfang September nach Reinbek gezogen ist, fackelte die Unternehmensführung nicht lange: Wie Geschäftsführer Thomas Buhck jetzt bestätigt hat, hat die Buhck-Gruppe den Stammsitz des Unternehmens bereits neu vermietet. Mieter ist der Baustoffhändler Bauking aus Dortmund. Wann der Großhändler nach Wentorf kommt und was er auf der Fläche am Südring plant, ist noch unklar. Aktuell liegt die Gewerbefläche mit etwa 18.000 Quadratmetern hinter verschlossenem Tor verlassen da. Das Unternehmen hat die Anfrage unserer Redaktion bislang noch nicht beantwortet.

Mit einem Gesamtumsatz von 1,3 Milliarden Euro im Jahr 2022 ist die Bauking GmbH in Dortmund nach eigenen Angaben eines der marktführenden Unternehmen im Baustoff- und Holzhandel in Deutschland. Mehr als 130 Standorte mit 4500 qualifizierten Mitarbeitern soll eine flächendeckende hohe Kompetenz im Fach- und Einzelhandel gewährleisten. Bundesweit hat Bauking 80 Fachhandelsstandorte und rund 50 Hagebaumärkte der Bauking GmbH. 200 Lkw der Unternehmensflotte beliefern täglich die Kunden und Partner.

Geschäftsführer Thomas Buhck bestätigt, dass der alte Firmensitz in Wentorf an den Baustoffhändler Bauking vermietet ist.

Auf den Entsorger Buhck folgt Baustoffhändler Bauking am Südring

Das Sortiment des Baustoffhandels umfasst mehr als 70.000 Artikel. Außerdem gehören Projektberatung, Bauplanung, Finanzierung, Versicherungen sowie die Vermittlung von passenden Handwerkern, ein Kommissionier-Service und die Vermietung von Geräten, Gerüsten und Containern zu den Dienstleistungen des Unternehmens.

Bauking ist wiederum Teil der BME-Gruppe (Building Materials Europe) mit Hauptsitz im niederländischen Schiphol. BME ist Händler für Baumaterialien in Europa mit führenden Marktpositionen in den Niederlanden, Belgien, Deutschland, Österreich, Frankreich, der Schweiz, Spanien und Portugal. BME beschäftigt mehr als 14.000 Mitarbeiter an über 920 Standorten und erwirtschaftet einen Umsatz von 5,5 Milliarden Euro im Jahr 2022. Die Unternehmensgruppe strebt danach, der führende Treiber für Nachhaltigkeit im Bausektor zu werden.

Familie zeigt seit mehr als 120 Jahren Geschäftssinn

Die Reinbeker Buhck-Gruppe wurde 1899 in Bergedorf gegründet und hatte ihren Sitz damals an der Töpfertwiete. Als der Firmensitz in den 70er-Jahren zu klein wurde, fand sich kein passendes Gewerbegrundstück in Bergedorf. Deshalb kaufte die Familie Buhck damals das Firmengrundstück im neu entstehenden Gewerbegebiet am Südring in Wentorf. Der Entsorger und Umweltdienstleister ist auch nach 120 Jahren noch in Familienbesitz. Zur Unternehmensgruppe gehören 35 Firmen an 21 Standorten mit insgesamt 1200 Mitarbeitenden.