Einbruchserie in Bargfeld-Stegen: Polizei sucht Zeugen

Bargfeld-Stegen. Am Dienstagabend, 10. Oktober, ist es in Bargfeld-Stegen zu drei Wohnungseinbrüchen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, drangen unbekannte Täter gegen 21 Uhr durch eine aufgebrochene Terrassentür in das Schlafzimmer eines Einfamilienhauses an der Matthias-Claudius-Straße ein. Sie entwendeten Schmuck, während die Bewohner im Wohnzimmer waren. Gegen 22.50 Uhr wurde in einem weiteren Haus an der Matthias-Claudius-Straße ein aufgebrochenes Fenster festgestellt. Was gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

Gegen 1.30 Uhr kehrten die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße Brooklande nach Hause zurück. Dabei stellten sie fest, dass ihre Terrassentür aufgebrochen war, Bargeld und Schmuck fehlten. Die Tatzeit kann auf den Vorabend ab 21.30 Uhr eingegrenzt werden.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat in allen drei Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, wird gebeten, sich unter Tel. 04102/809-0 zu melden.