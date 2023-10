Einbruchserie bei Ahrensburg: Drei Taten in Ammersbek beschäftigen Polizei

Einbruchserie in Ahrensburg und Umgebung geht weiter. Drei Taten in Ammersbek beschäftigen derzeit die Polizei. Was bisher bekannt ist.

Die Polizei ermittelt nach drei Einbrüchen in Ammersbek am vergangenen Wochenende (Symbolbild).

Ammersbek. Eine Serie von Einbrüchen am vergangenen Wochenende in Ammersbek beschäftigt aktuell die Polizei. In einem Fall ertappte die Bewohnerin die Täter auf frischer Tat in ihrem Haus. Nach Angaben der Beamten schlugen Kriminelle in der Zeit zwischen Freitag, 6. Oktober, 17 Uhr, und Sonntag, 8. Oktober, 14.55 Uhr, am Lindenweg im Ortsteil Daheim zu. Die Unbekannten brachen ein Fenster auf und durchsuchten das Reihenhaus.

Am Sonnabend, 7. Oktober, zwischen 17.30 und 21.15 Uhr drangen Einbrecher ebenfalls im Ortsteil Daheim in ein Einfamilienhaus am Ahornweg ein. Dazu brachen die Kriminellen ein Fenster im ersten Stock des Gebäudes auf. In beiden Fällen wurden laut Polizei Bargeld und Schmuck entwendet.

Einbruchserie in Ammersbek: Frau erwischt Kriminelle auf frischer Tat

Am selben Tag gab es einen weiteren Einbruch, diesmal in ein Einfamilienhaus an der Dorfstraße im Ortsteil Bünningstedt. Doch die Täter konnten ihre Arbeit nicht beenden: Als die Bewohnerin gegen 22.45 Uhr nach Hause kam, waren zwei Einbrecher noch dort und durchsuchten gerade die Räume. Zuvor waren sie laut Polizei durch das Aufbrechen eines Kellerfensters hineingelangt.

Zahlreiche Einbrüche im Raum Ahrensburg in den vergangenen Wochen

Als sie die Bewohnerin bemerkten, seien die Männer über ein angrenzendes Feld geflüchtet. Sie trugen laut Beschreibung schwarze Kleidung und Sturmhauben. Der eine Mann soll etwa 1,80 Meter groß und schlank gewesen und mit einer Lederjacke bekleidet gewesen sein. Bei allen drei Taten entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden in Höhe von rund 4000 Euro. Die Kriminalpolizei Ahrensburg sucht Zeugen. Wer am Wochenende im Bereich der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Telefon 04102/80 90 zu melden.

In den vergangenen Wochen gab es bereits mehrere Einbrüche in Ahrensburg und Umgebung, zu der auch Ammersbek zählt. Vor einer Woche schlugen Kriminelle in Brunsbek, Hammoor, Siek und Todendorf zu. Ende September scheiterten Einbrecher in Ahrensburg und Bargteheide bei dem Versuch, in die Gebäude zu gelangen. Auch in diesen Fällen sucht die Polizei weiterhin Zeugen.

