Polizei Stormarn: Falsche Paketboten rauben Ehepaar in Oststeinbek aus

Mann und Frau (23 und 27 Jahre) werden in ihrer Wohnung Opfer eines Raubüberfalls. Wie die Täter vorgingen und was bisher bekannt ist.

Oststeinbek. In Oststeinbek ist ein Ehepaar (23 und 27 Jahre alt) am Montagabend, 2. Oktober, in der eigenen Wohnung Opfer eines Raubüberfalls geworden. Die Täter hatten sich nach Angaben der Polizei offenbar als Paketboten ausgegeben und waren so in das Gebäude gelangt. „Nach derzeitigen Erkenntnissen suchten gegen 19.10 Uhr zwei unbekannte männliche Personen die Wohnanschrift an der Schulstraße auf“, sagt Sandra Kilian, Sprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg.

Die Männer hätten Postpakete bei sich getragen, sodass sie gegenüber dem Ehepaar den Anschein erweckt hätten, es handele sich um Paketzusteller. In der Wohnung hätten die Räuber die Eheleute zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Dabei sei das Paar auch körperlich attackiert worden. Nachdem dieses der Forderung nachgekommen war, flüchteten die Männer laut Polizei in Richtung Vossredder. Wie viel Geld die Kriminellen erbeuteten, dazu macht Kilian aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben. Die Eheleute blieben unverletzt.

Ehepaar von falschen Paketboten in Wohnung in Oststeinbek ausgeraubt

Die Polizei bitte um Hinweise zur Identifizierung der Täter. „Relevant sind auch Hinweise auf die mögliche Benutzung eines Fahrzeuges im Bereich Vossredder“, sagt Kilian. Die ermittelnde Kriminalpolizei Reinbek ist unter der Telefonnummer 040/727 70 70 erreichbar.

Mehr zum Thema

Die Räuber werden als etwa 20 bis 30 Jahre alte beschrieben. Der eine Mann sei etwa 1,85 Meter groß und von schlanker Statur gewesen. Er habe kurze schwarze Haare, einen Dreitage-Bart und einen braunen Hautteint gehabt sowie schwarze Kleidung und eine Art Warnweste in Gelb getragen. Der andere Mann soll etwa 1,75 Meter groß gewesen sein, schwarzes Haar gehabt und ebenfalls einen Drei-Tage-Bart getragen haben. Er sei in mit einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet gewesen. Seine Haut sei gebräunt gewesen. Beide Räuber sollen akzentfrei Deutsch gesprochen haben.