Anwohner bemerkt Feuer an der Schloßstraße in der Nacht auf Dienstag und alarmiert die Feuerwehr. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Die Feuerwehr musste ein brennendes Auto an der Schloßstraße in Tremsbüttel löschen (Symbolbild).

Polizei Stormarn Brandstiftung? Auto geht in Tremsbüttel in Flammen auf

Tremsbüttel. In Tremsbüttel ist in der Nacht auf Dienstag, 3. Oktober, ein Auto bei einem Brand zerstört worden. Nach Angaben der Polizei meldete ein Anwohner das Feuer an der Schloßstraße gegen 1 Uhr. Die Feuerwehr habe die Flammen schnell löschen und ein Ausbreiten verhindern können.

Dennoch sei an dem Renault Kangoo ein erheblicher Schaden entstanden. Die Polizei schätzt ihn auf rund 16.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar, die Beamten halten vorsätzliche Brandstiftung jedoch für wahrscheinlich. Die Kriminalpolizei Ahrensburg ermittelt und bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Telefon 04102/80 90 zu melden.