Polizei Stormarn: Einbruchserie im Raum Ahrensburg – Kripo ermittelt

Kriminelle schlagen in Brunsbek, Hammoor, Siek und Todendorf zu. In einem Fall sah Hauseigentümer die Tat live auf Handy mit an.

Hammoor/Todendorf. Eine Serie von Wohnungseinbrüchen in der Umgebung von Ahrensburg beschäftigt zurzeit die Polizei. Nach Angaben der Ermittler schlugen Kriminelle am Montag und Dienstag, 2. und 3. Oktober, viermal in Brunsbek, Hammoor, Siek und Todendorf zu. In einem Fall waren die Bewohner zu Hause, während die Unbekannten in das Haus eindrangen.

Die erste Tat ereignete sich laut Polizei in den Abendstunden des 2. Oktober in Brunsbek. Zwischen 17 und 22.55 Uhr brachen Kriminelle ein Fenster eines Einfamilienhauses an der Straße Langenhof auf. Am 3. Oktober war ein Einfamilienhaus am Hansdorfer Weg in Siek Ziel der Einbrecher. Die Täter scheiterten jedoch bei dem Versuch, in das Gebäude zu gelangen. Den Tatzeitraum gibt die Polizei mit 10 bis 23.30 Uhr an.

Einbruchserie in Ahrensburger Umgebung beschäftigt die Polizei

In Todendorf gab es am selben Tag zwischen 18 und 21 Uhr einen Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Altenfelder Straße. Laut Polizei waren die Bewohner zu diesem Zeitpunkt anwesend, bemerkten die Kriminellen aber nicht. Auch in diesem Fall brachen die Täter ein Fenster auf, um in das Haus zu gelangen.

In Hammoor konnte der Hauseigentümer am 3. Oktober den Einbruch in seine Doppelhaushälfte an der Straße Wurth in Echtzeit auf seinem Handy mitverfolgen. Eine Kamera filmte zwei Personen, während sie in das Gebäude eindrangen. Gegen 20.15 Uhr alarmierte der Mann die Polizei. Erneut hatten die Kriminellen ein Fenster aufgebrochen, um sich Zutritt zu dem Haus zu verschaffen. Der Beschreibung des Eigentümers zufolge handelte es sich um zwei Männer, die dunkel gekleidet waren.

Informationen zur Beute und zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen der Polizei in allen vier Fällen noch nicht vor. Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten um Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 04102/80 90. Erst am Wochenende hatte es vier Einbrüche in Trittau gegeben. Auch hier bittet die Kripo Ahrensburg weiterhin um Hinweise.

