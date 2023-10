Polizei Stormarn: Ölspur bei Lütjensee sorgt für Unfall auf L92

Lütjensee. Eine kilometerlange Ölspur auf der Hamburger Straße (L92) bei Lütjensee hat am Montag, 2. Oktober, Polizei und Feuerwehr beschäftigt. Gegen 11.50 Uhr hatten Verkehrsteilnehmer die Beamten der Polizeistation in Trittau informiert, die daraufhin eine Verunreinigung der Fahrbahn von der Einmündung des Oetjendorfer Weges bis zur Anschlussstelle der B404 und weiter auf der Bundesstraße in Richtung Schwarzenbek entdeckten.

Teilweise habe sich die Ölspur über die gesamte Fahrbahnbreite erstreckt. Laut Polizei handelte es sich bei der Flüssigkeit mutmaßlich um Speiseöl. Zeugen zufolge hatte das Öl bereits zu einem Unfall geführt, bei dem es aber lediglich einen Sachschaden gegeben habe.

Speiseöl auf Hamburger Straße sorgt für Unfall bei Lütjensee

Die Freiwillige Feuerwehr Lütjensee und die Straßenmeisterei Grande waren im Einsatz, um die Gefahrenstelle abzusichern. Anschließend wurde eine Spezialfirma hinzugezogen, um die Fahrbahn zu reinigen. Die Polizei sucht den Verursacher der Verunreinigung. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamten in Trittau unter Telefon 04154/707 30 zu melden.