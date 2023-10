Wirtschaft Reinbek: Sie wollen den Gewerbebund wieder wach küssen

Reinbek. Gewerbebund Reinbek? Stimmt, da war doch was! Nach der Pandemie war der Wirtschaftsverband in den Dornröschenschlaf gesunken: Ob Weihnachtsmarkt vor dem Schloss, Ostereiersuche am Mühlenteich im Schlosspark oder das Lichterfest in der Stadtmitte – die Geschäftsleute und Unternehmer haben in der jüngeren Vergangenheit alles abgesagt. Aber das soll sich jetzt ändern. Der Vorstand möchte den Verein und seine Aktivitäten wieder wach küssen. Deshalb lädt er für Montag, 9. Oktober, zum ersten „BusinessTalk“ ein.

„Wir müssen uns wieder an die ursprünglichen Aufgaben des Gewerbebundes besinnen“, sagt Volker Trute, erster Vorsitzender der Wirtschaftsorganisation und Betriebsleiter der Firma Elektrobau Henry Kaulfuß GmbH. „Wir wollen für die Gewerbetreibenden eine Brücke zum Rathaus, in die Reinbeker Verwaltung, schlagen. Und wir wollen uns wieder enger vernetzen, wieder mehr miteinander reden. Schließlich haben wir alle die gleichen Probleme.“ Deshalb wollen die Aktiven des Gewerbebundes den „BusinessTalk“ alle drei Monate ausrichten.

Gewerbebund Reinbek aus seinem Dornröschenschlaf wecken

Zu ihrem ersten Treffen am 9. Oktober haben die Mitgliedsunternehmen daher Reinbeks Wirtschaftsbeauftragte Anika Pahlke eingeladen. „Sie wird uns kurz berichten, wie sie sich die wirtschaftliche Entwicklung Reinbeks vorstellt“, erzählt Oliver Boehmfeld von Feinkost Rathmann an der Bahnhofstraße. Er ist der Initiator der neuen Treffen, die allen Unternehmern, Gewerbetreibenden und Selbstständigen offen stehen sollen, nicht nur den noch etwa 65 Mitgliedern.

Oliver Boehmfeld zeigt, wie die neue Kaffeemaschine von Feinkost Rathmann funktioniert.

Foto: Susanne Tamm

„Jeder kann spontan vorbeikommen, egal ob Unternehmer oder Handwerker aus dem Gewerbegebiet, Arzt aus dem Stadtzentrum oder Freelancer aus einem der Wohngebiete“, sagt der 43-Jährige, der das Feinkostgeschäft seit Beginn des Jahres gemeinsam mit seiner Frau und seinem Schwager in fünfter Generation führt. Denn der Hauptprogrammpunkt des Abends sei der Austausch der Gäste untereinander. „Es können sich so viele Synergien ergeben, und jede oder jeder braucht mal einen Rat oder einen Kontakt“, weiß Oliver Boehmfeld.

Geschäftsleute bitten in die Bar der Tanzschule Schaper

Gemeinsam mit Miriam Schaper, seit Beginn des Jahres Geschäftsführerin der gleichnamigen Tanzschule an der Bergstraße, und mit den Inhabern der Musikschule Klangperle am Rosenplatz hat er bereits den „Sommersalon“, ein kleines, feines Hoffest mit Live-Musik im September organisiert – mit großem Erfolg. Als er nun davon erzählte, dass geeignete Räume für den „BusinessTalk“ nur für teures Geld zu haben seien, war sie sofort im Boot.

„Warum fragst Du mich denn nicht?“, habe sie gesagt. Immerhin hat die Tanzschule knapp 400 Quadratmeter inklusive Saal und Bar. Gesagt, getan: Jetzt treffen sich die Unternehmer am 9. Oktober um 20.30 Uhr an der Bergstraße 8. „Vorher geht es leider nicht, weil zuvor noch Tanzkurse laufen“, erklärt Miriam Schaper. Sie schätzt: „Wir werden nur den Barbereich brauchen.“ Dort soll es günstige Getränke und etwas zu knabbern geben, eine Anmeldung ist nicht nötig.

Alle Interessierten sind herzlich willkommen

Volker Trute meint, dass die Zeit vielen Unternehmern und Geschäftsleuten sogar entgegenkomme. „Auch wer lange arbeitet, hat dann noch die Möglichkeit, vorbeizuschauen“, sagt er. Die meisten Chefinnen und Chefs der lokalen Wirtschaft würden zudem nicht weit entfernt wohnen. „Der Gewerbebund freut sich über alle Interessierten“, sagt er. „Wer selbst mitmachen möchte, ist uns natürlich willkommen. Ganz nach dem Motto ‚Alles kann, nichts muss‘.“

Oliver Boehmfeld bereitet schon die nächste Aktion vor: Wer mit seinen Kindern am Sonnabend, 28. oder am Sonntag, 29. Oktober (jeweils 15 bis 18 Uhr), zum Kürbisschnitzen vorbeikommen möchte, sollte sich schnell anmelden. Rathmann‘s Kürbisfest | My Site 1 (feinkost-rathmann.de)