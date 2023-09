Polizei Stormarn: Einbrecher schlagen in Ahrensburg und Bargteheide zu

Ahrensburg/Bargteheide. In Ahrensburg und Bargteheide waren am Mittwochvormittag, 27. September, Einbrecher unterwegs. In beiden Fällen scheiterten die Kriminellen bei dem Versuch, in das Gebäude einzudringen. Wie die Polizei informierte, hatten Unbekannte in Ahrensburg ein Einfamilienhaus an der Rudolf-Kinau-Straße als Ziel ausgemacht und versucht, die Eingangstür aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. Den Tatzeitraum geben die Ermittler mit 7.45 bis 13.30 Uhr an.

In Bargteheide war ein Reihenhaus an der Stormarner Straße betroffen. Auch hier versuchten Kriminelle ohne Erfolg, die Eingangstür zu öffnen. Zu dem Einbruchsversuch soll es zwischen 9.30 und 10 Uhr gekommen sein. Die Kriminalpolizei Ahrensburg ermittelt in beiden Fällen und sucht Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04102/80 90 entgegen.