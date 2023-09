Polizei Stormarn: 68 Jahre alter Oldesloer wird vermisst

Bad Oldesloe. Am Sonnabend, 9. September, ist der 68 Jahre alte Burkhard D. aus dem Pflegeheim Haus am Kurpark in Bad Oldesloe verschwunden. Gegen 14 Uhr wurde der Mann, der Medikamente benötigt, als vermisst gemeldet. Weil die umfangreiche Suche im nahen Umfeld der Wohneinrichtung (Sülzberg 3) ergebnislos verlief, hat die Polizei am Abend eine Öffentlichkeitsfahndung ausgelöst.

Möglicherweise hat Burkhard D. das Haus in Richtung Kurpark verlassen und ist dann in unbekannte Richtung weitergelaufen. Da er seine Medikamente nicht mitgenommen hat, kann eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden.

Oldesloer vermisst: Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche

Die Polizei bittet daher dringend um die Mithilfe der Bevölkerung. Der Vermisste ist 1,72 Meter groß und schlank. Er hat graue Haare und einen Vollbart. D. trug ein schwarzes Poloshirt und Jeans.

Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort werden über den Notruf 110 und von jeder Polizeiwache entgegengenommen.