Wartung am E-Highway auf der A1 bei Reinfeld: Zwei von drei Spuren werden gesperrt

Reinfeld. An der E-Highway-Teststrecke zwischen der A1-Anschlussstelle Reinfeld (Nummer 25) und dem Autobahnkreuz Lübeck (24) müssen Wartungsarbeiten erledigt werden. Deshalb sperrt die Lübecker Außenstelle der Autobahn GmbH in mehreren Nächten auf dem fünf Kilometer langen Abschnitt zwei von drei Spuren. Für Autofahrer gilt dann ein Tempolimit. Stockender Verkehr und Staus sind nicht auszuschließen.

Je Richtung stehen rund 250 Masten mit Oberleitungen am Rand der Autobahn. Wenn die Testfahrzeuge dort einfahren, werden die Stromabnehmer automatisch wie bei einer Lok nach oben ausgefahren, um die Batterien aufzuladen. Fünf Hybrid-Fahrzeuge der Reinfelder Spedition Bode pendeln zum Lübecker Hafen und zurück. Laut Projektleitung kommen täglich rund 25 Fahrten zusammen.

E-Highway bei Reinfeld: Sperrungen vom 12. bis 20. September

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hat das Forschungsprojekt bis Ende 2024 verlängert. Eine Lübecker Spedition soll mit einem rein elektrisch betriebenen Lkw einsteigen.

Die Wartungsarbeiten werden in mehreren Nächten jeweils von 19.30 bis 5 Uhr ausgeführt. Dann werden der Haupt- und der Mittelstreifen gesperrt. Der Verkehr wird einspurig mit verminderter Geschwindigkeit an der Baustelle vorbeigeführt.

Den Auftakt macht in den Nächten von Dienstag bis Donnerstag, 12. bis 14. September, die Fahrbahn in Richtung Lübeck. Von Montag bis Mittwoch, 18. bis 20. September, ist die Fahrbahn in Richtung Hamburg an der Reihe. Die Durchfahrtsbreite für sogenannte Großraum- und Schwertransporte (GST) beträgt fünf Meter.

