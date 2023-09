Polizei Stormarn: Streifenwagen während Bandfestival in Bargfeld-Stegen beschmiert

In Bargfeld-Stegen haben Unbekannte am Rande des Bandfestivals zwei Streifenwagen beschmiert.

Bargfeld-Stegen. In Bargfeld-Stegen haben Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Sonnabend, 1. und 2. September, zwei Einsatzfahrzeuge der Polizei mutwillig beschädigt. Die Beamten hatten den Mercedes und den VW Passat zwischen 0.40 und 1.10 Uhr während eines Einsatzes auf dem Dorfplatz am Mittelweg abgestellt. Dort wurde zu diesem Zeitpunkt die 13. Ausgabe des beliebten Bandfestivals Bargfeld-Stegen gefeiert.

Nach Angaben einer Sprecherin schmierten die Unbekannten mit einem Marker sogenannte Tags – Folgen aus Buchstaben, Zahlen und Zeichen – auf die Windschutzscheiben und eine Seitenscheibe der Streifenwagen. Die Polizei hofft, die Täter mithilfe von Zeugen ausfindig zu machen. Hinweise nimmt die Polizeistation Bargteheide unter Telefon 04532/70 71-0 entgegen.