A1 wird nachts schon wieder voll gesperrt

In der Nacht von Freitag, 4. August, auf Sonnabend, 5. August, gibt es Behinderungen. Welcher Abschnitt diesmal betroffen ist.

Wegen Arbeiten am Brückenbauwerk in Reinfeld muss die A1 kurzzeitig gesperrt werden.

Bad Oldesloe/Reinfeld. Die Autobahn 1 ist in der Nacht von Freitag, 4. August, von 0 bis 2 Uhr zwischen den Anschlussstellen Bad Oldesloe und Reinfeld in Fahrtrichtung Norden vollgesperrt. Das teilt die Autobahn GmbH, Außenstelle Lübeck, mit.

Grund für die Sperrung sind Arbeiten am Brückenbauwerk in Reinfeld

Die nächtliche Vollsperrung sei erforderlich, weil noch ausstehende Arbeiten über dem Verkehrsraum am Brückenbauwerk in Reinfeld beendet werden müssen. „Aus Gründen der Arbeits- und Verkehrssicherheit können diese Arbeiten nur unter Vollsperrung erfolgen“, so die Autobahn GmbH. Die Umleitung führt über die ausgeschilderten Umleitungsempfehlungen zur Anschlussstelle Lübeck-Moisling.