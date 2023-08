Krebs: Benefizkonzert soll kleiner Eli helfen

Bad Oldesloe. Vor Kurzem gab es einen Spendenlauf mit Beteiligung Oldesloer Schulen für die vier Jahre alte Eleonora, die von allen Eli genannt wird und gegen ein Neuroblastom kämpft. Ihre Eltern planen spezielle Krebsbehandlungen, mitunter in den USA, deren Kosten die Krankenkasse nicht komplett übernimmt. Jetzt treten die Musikerinnen Annemarie Burnett (Querflöte), Karolina Trojok (Klavier und Gesang) und Nina Franz (Klavier) bei einem Benefizkonzert für das Mädchen auf. Der Termin ist am Sonnabend, 26. August, um 18 Uhr in der Johannis-Loge (Am Bürgerpark 5) in der Kreisstadt.

Die Künstlerinnen haben ein buntes klassisches Programm vorbereitet. Es werden unter anderem Werke von Brahms, Mozart und Franck gespielt. „Da wir die Familie persönlich kennen, war es uns ein besonderes Bedürfnis, durch ein Benefizkonzert zu unterstützen“ sagt Nina Franz. Der Eintritt ist frei, man hofft auf viele Spenden.

Im Februar 2023 wurden zwei neue Metastasen entdeckt

Mit zwei Jahren und neun Monaten wurde bei Eleonora ein bösartiger Tumor an der linken Nebenniere gefunden. Dieser hatte bereits im gesamten Bauchraum und bis zum Hals hinauf gestreut. Eine Intensivtherapie mit sechs Blöcken Chemo, zwei Operationen, zwölf Bestrahlungen und fünf Antikörpertherapien musste sie über sich ergehen lassen. Nach einer Stammzelltransplantation galt Eli, die in Bad Oldesloe lebt, im Juni 2022 als krebsfrei.

Doch bei der Abschlussuntersuchung im Februar 2023 wurden zwei neue Metastasen entdeckt. Am Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York wird derzeit ein Impfstoff erprobt, der Eleonoras Immunsystem dauerhaft trainieren soll, Neuroblastomzellen zu erkennen und zu zerstören. Hierfür benötigt die Familie finanzielle Unterstützung. Mehr Informationen auf www.herz-fuer-eli.de.