Kamerakind bei ZDF-Quizshow „1, 2 oder 3“ – das gibt’s immer noch

Witzhave. Jubelrufe aus dem Publikum, ein Faustgruß mit Moderator Elton, die Kameras richten sich auf sie. In der Kinder-Quiz-Show „1, 2 oder 3“ steht Maria Melina Loges aus Witzhave kurz im Mittelpunkt. Die Elfjährige hat in der Folge „Rund um den Bodensee“ ihren ersten Fernsehauftritt. Als Kamerakind hat sie außerdem bei der Produktion mitgeholfen.

Mit einer großen Fernsehkamera filmte Maria den Moderator und die Kandidaten aus nächster Nähe. Die Kamerakinder sind ein fester Teil des ältesten Kinder-Quizes im deutschen TV. Sie werden anfangs vorgestellt und bekommen von Elton, der die Sendung seit 2010 leitet, Fragen gestellt. Dadurch sind am Ende nicht nur ihre Aufnahmen zu sehen. Die Kamerakinder erscheinen selbst auch auf den Bildschirmen.

Kamerakind bei „1, 2 oder 3“: Maria wollte hinter die Kulissen schauen

„Als ich im Studio vor dem Publikum stand, war ich super glücklich. Das war sehr schön“, sagt Maria. Sie schaue gern „1, 2 oder 3“ und wollte einmal hinter die Kulissen blicken. Durch eine Bekannte ihrer Mutter, die auch schon an der Sendung teilgenommen hatte, kam die Schülerin darauf, sich als Kamerakind zu bewerben. „Mich hat interessiert, wie das abläuft mit den Kameras und der Technik.“

Die Bewerbung findet online unter 12oder3.de statt. Die Kinder müssen zwischen elf und 13 Jahre alt sein. Von den Bewerbern werden keine großen Vorerfahrungen an der Kamera erwartet. Wer schon Videos mit einem Smartphone aufgenommen hat, erfüllt alle Kriterien.

Kamerakind bei „1, 2 oder 3“: „Am liebsten würde ich es noch mal machen.“

Auch Maria hat vor ihrem „1, 2 oder 3“-Auftritt noch nie richtig gefilmt. Das stellte für sie aber kein Problem dar: „Ich habe es einfach ausprobiert. Es war gar nicht schwer, die Kamera zu bedienen. Sie hat nur zwei Knöpfe, und es gab einen Betreuer, der mir gezeigt hat, wo ich filmen soll.“

„Dass meine Aufnahmen bald im Fernsehen zu sehen sind, finde ich sehr schön“, sagt die Schülerin. Neben den Dreharbeiten bekam die Elfjährige auch eine Führung durch die Bavaria Studios in München, wo die Sendung produziert wird. Am besten habe ihr der Übertragungswagen gefallen, wegen der Technik und den vielen Knöpfen. „Am liebsten würde ich das alles nochmal machen“, sagt sie rückblickend.

Die Folge ist schon jetzt im Internet verfügbar

Die Folge „Rund um den Bodensee“ wird am Sonntag, 13. August, um 17.00 Uhr bei KiKA und am Sonntag, 8. Oktober, um 8.35 Uhr im ZDF übertragen. In der Sendung stellt Moderator Elton spielerisch das größte Binnengewässer in Deutschland vor. Schon jetzt gibt es die Episode im Netz (12oder3.de) und in der ZDFtivi-App zu sehen.