Bad Oldesloe: Kulturzentrum Kaktus sammelt Brillen für Ukrainer

Interkultureller Treffpunkt in Bad Oldesloe hat vielfältige Hilfsangebote auch in den Ferien – und sucht noch Leutem die gern singen.

Mit diesem Logo ruft der interkulturelle Treffpunkt Kaktus in Bad Oldesloe zur Sammlung von Brillen für Geflüchtete aus der Ukraine auf.

Bad Oldesloe. Der interkulturelle Treffpunkt Kaktus in Stormarns Kreisstadt, der sich seit acht Jahren mit vielfältigen Hilfsangeboten für Geflüchtete engagiert, sammelt jetzt Brillen, insbesondere für Schutzsuchende aus der Ukraine. Nicht mehr benötigte Brillen können von Montag bis Freitag zwischen 10 und 12 Uhr im Zentrum in der Hindenburgstraße 25 abgegeben werden.

Neben Sprachunterricht, der auch in den Ferien weiterläuft, bietet Kaktus Behördenlotsen und Sprachtandems an, organisiert aber ebenso regelmäßig Sammlungen von diversen Hilfsgütern und bietet zudem andere kostenlose Leistungen an. Dazu gehört etwa der Chor „Gesang der Kulturen“, für den weitere Mitsänger gesucht werden.

Verein erhielt bereits 2018 den Bürgerpreis des Landes

2018 war der Trägerverein bereits mit dem schleswig-holsteinischen Bürgerpreis geehrt worden. „Gern würde Kaktus noch mehr Mitstreiter in seinen Reihen begrüßen, um alle bestehenden Angebote fortführen und neue anbieten zu können“, so Hartmut Jokisch, zweiter Vorsitzender des Vereins. Mehr Informationen gibt es auf dessen Homepage unter www.kaktus-od.de.