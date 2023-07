Schlagerparty: Reinfelder feiern am Sonnabend – mit Freitag

Reinfeld. Sommer, Sonne, Schlagerlaune: Am Wochenende steigt die nächste Party unter freiem Himmel in Reinfeld. Sie bietet allen, die Schlager und Disco-Fox mögen, beste Gelegenheit, auf dem Veranstaltungsgelände am Rathaus (Paul-von-Schoenaich-Straße 7) ausgiebig zu feiern und tanzen. Der gesellige Spaß beginnt am Sonnabend, 29. Juli, um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Für Musik sorgen das Lübecker Gitarrenduo Hayston & Freitag und DJ Frank Naujoks, der aus Erfahrung ganz genau weiß, wie er die Reinfelder und die Besucher der Karpfenstadt aus dem Umland mit den passenden Songtiteln zum Tanzen bringen kann.

Schlagerparty in Reinfeld: Hayston & Freitag spielen Cover

Am Veranstaltungstag werden auf dem Festgelände viele unterschiedliche Sitzmöglichkeiten aufgestellt. An einer Cocktailbar können sich die Gäste von Barkeepern leckere Drinks mischen lassen. Wer Lust auf einen süßen oder herzhaften Snack hat, kann aus verschiedenen Angeboten an den Verkaufsständen oder dem Food Truck wählen: Unter anderem stehen Fischbrötchen, Bratwürste, gebrannte Mandeln und andere Süßigkeiten zur Auswahl.

Gute Stimmung, Geselligkeit, feiern und tanzen zur Musik: Das erwartet Besucher bei der Open-Air-Sommerparty am Rathaus Reinfeld.

Foto: Huss

Das Gitarrenduo Hayston & Freitag bringt von 18.30 Uhr an mit seiner Livemusik Schwung ins fröhliche Treiben. Auf dem Programm der beiden stehen Coverversionen von Hits aus den 1950er- bis 1970er-Jahren. Zu den Stücken, mit denen die Musiker das Reinfelder Publikum begeistern wollen, zählen nach Angabe von André Freitag beispielsweise der Country-Song „On the Road Again“, „Johnny B. Goode“ von Chuck Berry und der Blues-Titel „Shake, Rattle and Roll“. Freitag umreißt das vielfältige Repertoire des Duos so: „Wir spielen Rock ’n’ Roll und bekannte Schlager vorwiegend aus den 1950ern wie ,Rote Lippen soll man küssen‘, ,Marina‘ und ,Sugar Baby‘ von Peter Kraus, aber auch Cover von Eric Clapton.“ Außerdem erklingen Eigenkompositionen von Jan Hayston.

André Freitag sang seine ersten Lieder auf Butterfahrten

Die musikalischen Wurzeln von André Freitag reichen bis in die Kindheit zurück. Er sagt: „Mein Vater war Musiker. Ich habe schon als kleiner Junge auf den sogenannten Butterfahrten Lieder von Heintje gesungen.“ Im Alter von etwa 16 Jahren habe er den Rock ’n’ Roll für sich entdeckt und angefangen, Gitarre zu spielen.

Er war oder ist außerdem Mitglied verschiedener Bands wie Bad To The Bone, The Thunderbirds, den Swinging Mods – dort spielt sein Duopartner Jan Hayston mit – und Blues Will Es. Wenn er nicht gerade musikalisch unterwegs ist, arbeitet Freitag als Schuhmachermeister am Stadttheater Lübeck, wo es ihm mit seiner Bühnenperformance gelang, das Publikum für sich einzunehmen.

Duo spielt Mix aus Schlager, Rock’n’Roll und Countrymusik

Trotzdem ist Freitag überzeugt: „Jan ist der Interessantere von uns beiden. Ich war mein Leben lang mit Coverbands unterwegs. Jan hat hingegen Erfolg mit eigenen Titeln.“ Jan Hayston habe mit Country-Schlagern Platzierungen in den Charts erreicht. Freitag nennt als Beispiele die Lieder „Ab ins Wochenende“ und „Du machst mir gute Laune“.

Auf der Homepage des Duos heißt es, Hayston habe seinen ersten musikalischen Auftritt 1986 absolviert, seinen ersten Plattenvertrag 1997 unterschrieben und seine erste Hit-Single sowie das erste Album 1999 veröffentlicht. 30 weitere Singles und Alben sollten folgten.

Wie André Freitag liebt auch Jan Hayston Rock´n´Roll, außerdem hat er eine Schwäche für Countrymusik. Ob diese Musikauswahl in Kombination mit Schlagern beim Publikum auf Zustimmung stößt, wird sich bei der Open-Air-Party am Rathaus zeigen. Wer bei dem Livekonzert der beiden so richtig in Stimmung gekommen ist, kann danach zu den Klängen von DJ Frank Naujoks bis in den Morgen hineintanzen.