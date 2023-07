Inner Wheel Club Stormarn sammelt für krebskrankes Kind

Bad Oldesloe. Inner Wheel zählt zu den größten internationalen Frauenvereinigungen. Der Stormarner Ableger des Serviceclubs, der Inner Wheel Club Stormarn, wurde 2001 gegründet. Bis vor Kurzem stand die derzeitige Pastpräsidentin Katrin Lange-Wühlisch an seiner Spitze. Bei der jüngsten Mitgliederversammlung hat sie den Staffelstab an die neue Präsidentin Nadja Benecke übergeben. Bei der Zeremonie legte Lange-Wühlisch ihrer Nachfolgerin die Amtskette um. Zur Vizepräsidentin wurde Juren Rode-Hickstein ernannt. Der turnusgemäße Amtswechsel steht alljährlich im Sommer an.

Während ihrer einjährigen Amtszeit hat Katrin Lange-Wühlisch das Integrationsprojekt „Doller Donnerstag“ für Kinder, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, an der Matthias-Claudius-Schule in Reinfeld initiiert. In der Zeit von September 2022 bis zum Beginn der Sommerferien haben sich jeweils donnerstags bis zu 15 Kinder aus sieben Nationen zum Musizieren, Trommeln, Zaubern und Experimentiere im Musikraum der Schule getroffen.

Inner Wheel Club Stormarn sammelt 24.500 Euro

In ihrem Rückblick auf das vergangene Clubjahr erwähnte Lange-Wühlisch zudem, dass durch den Verkauf des Adventskalenders und Aktionen wie das Benefizpaddeln und „Dinner Wheel“-Abende Spenden in Höhe von 24.500 Euro gesammelt wurden. Mit der Summe unterstützt der Club regionale Vereine und Projekte.

Denn das soziale Engagement und der Dienst am Nächsten zählen zu den drei Zielen des Clubs. Die anderen beiden sind die Förderung der internationalen Verständigung und die Pflege wahrer Freundschaft unter den Mitgliedern. Nach Auffassung des Clubs beinhaltet „wahre Freundschaft mehr als nur Anteilnahme und Solidarität in einer von Technik und Anonymität geprägten Gesellschaft. Sie gibt erst die Kraft für soziales Engagement.“

Club unterstützt mit Aktion Familie der kleinen Eli

Anfang Juli fand dann erneut ein Benefizpaddeln statt. Zu dem Wettrennen auf der Trave fanden sich trotz Dauerregens zahlreiche Freunde des Clubs mit ihren Familien ein. Die Aktion wurde vom Rotary Club Bad Oldesloe Stormarn, zu dem die Mitglieder eine enge Verbindung pflegt, sowie der Kanusparte des SV Hamberge unterstützt.

Bei der Veranstaltung kamen 800 Euro zusammen. Das Geld kommt einer Oldesloer Familie zugute. Eines der vier Kinder der Familie, die vierjährige Eli, ist an einer besonders heimtückischen Krebsart, einem Neuroblastom, erkrankt. Nach dem Abschluss einer mehr als einjährigen Therapie wurden bei dem kleinen Mädchen zwei neue Tumore entdeckt. Seine Eltern setzen nun all ihre Hoffnung auf neue Behandlungsmethoden, die zum Teil privat finanziert werden müssen.