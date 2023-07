Der 269er-Bus ist eine der Linien, die von der Streichung der Haltestellen betroffen wären. Er macht unter anderem, wie hier im Bild, an der Hamburger Straße Station.

VHH Viele Busfahrer krank: Fahrten in Ahrensburg fallen aus

Ahrensburg. Weil laut Unternehmensangaben außergewöhnlich viele Busfahrer länger erkrankt sind, schränken die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) den Betrieb auf der Ahrensburger Stadtlinie 469 (Auestieg–U-Bahnhof West) ein. Sonnabends fällt jeder zweite Bus aus. Bis zum Ende der Sommerferien (einschließlich 26. August) wird sonnabends nur ein 60-Minuten-Takt statt des regulären 30-Minuten-Taktes angeboten.

Viele Busfahrer krank: Auch der Mitternachtsbus fällt aus

Vom Auestieg fahren die Busse ab 7.57 Uhr stündlich über die Haltestelle Regionalbahnhof zur U-Bahn-Station Ahrensburg West. Die letzte Abfahrt ist um 23 Uhr, der Mitternachtsbus fällt aus. In der Gegenrichtung starten die Busse stündlich um 8.34 Uhr von U Ahrensburg West, die letzte Abfahrt ist um 23.36 Uhr. Fahrgäste finden aktuelle Informationen zu ihrer jeweiligen Route beim Hamburger Verkehrsverbund (HVV) online in der Fahrplanauskunft hvv.de, in der HVV-App und unter der telefonischen Infoline 040/194 49.