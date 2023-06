Polizei Stormarn: Unbekannte brechen Zigarettenautomat an Gaststätte auf

Heilshoop. In Heilshoop bei Reinfeld haben Unbekannte in der Nacht von Freitag, 16. Juni, auf Sonnabend, 17. Juni, einen Zigarettenautomaten aufgebrochen und eine noch unbekannte Menge Zigaretten und Bargeld entwendet. Der Automat war nach Angaben der Polizei an einem Gaststättengebäude an der Hauptstraße angebracht.

Den Tatzeitraum geben die Beamten mit 23 Uhr am Freitag bis 6 Uhr am Sonnabend an. Die Kriminalpolizei in Ratzeburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die in der Nacht etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise nimmt die Kripo unter Telefon 04541/80 90 entgegen.