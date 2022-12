Krieg gegen die Ukraine Awo Kaufhaus in Bad Oldesloe spendet an ukrainische Kinder

Eine Initiative rund um das Awo-Kafhaus in Bad Oldesloe organisierte einen Hilfstransport in ein ukrainisches Kloster.

Es wurden Hilfsgüter an ein Kloster in der Ukraine geliefert, in dem 80 Kinder leben. Auch Rollstühle und Betten wurden gespendet.