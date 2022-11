Kurznachrichten aus Stormarn: Aktuelle Meldungen in der Übersicht

Bargteheide/Reinbek. Die Recyclinghöfe der Abfallwirtschaft Südholstein (AWSH) in Bargteheide und Reinbek bleiben von Montag, 7. November, bis Sonnabend, 12. November, geschlossen. Grund seien bauliche Maßnahmen, teilte das Unternehmen mit. Kunden werden gebeten, auf die anderen Recyclinghöfe in der Region auszuweichen. Diese sind in Ahrensburg (An der Strusbek 48). Bad Oldesloe (Elly-Heuss-Knapp-Straße 11), Reinfeld (Weddernkoppel), Stapelfeld (Meiendorfer Amtsweg) und Trittau (Technologiepark 23) zu finden. fsn

Ahrensburg gedenkt mit Gang des Erinnerns Opfern der NS-Gewaltherrschaft

Ahrensburg. Auch in diesem Jahr gedenkt Ahrensburg mit einem Gang des Erinnerns und der Ermutigung den Opfern des Holocaust und der NS-Gewaltherrschaft. Startpunkt ist am Mittwoch, 9. November, um 16 Uhr an der Ernst-Ziese-Straße am Stolperstein von Anneliese Oelte, die mit zehn Jahren in einer sogenannten Heilanstalt für behinderte Menschen starb. Danach geht es über weitere Stationen auf dem Hof der Stormarnschule (Waldstraße 14, 16.45 Uhr) und am Rondeel (17 Uhr) zum Jugendzentrum JuKi 42 (An der Reitbahn 2). Dort ist ab 17.45 Uhr eine Abschlussveranstaltung geplant.

Mehr als 200 Ahrensburger nahmen 2019 am Gang des Erinnerns teil, um ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz zu setzen.

Foto: Filip Schwen

Am 9. November 1938 war es bei der sogenannten Reichspogromnacht, orchestriert durch die Nationalsozialisten, zu gewalttätigen Angriffen auf das jüdische Leben in Deutschland gekommen. Jüdische Häuser und Geschäfte wurden geplündert, Synagogen in Brand gesteckt und zerstört. Organisiert wird der Gang des Erinnerns erneut vom Runden Tisch für Zivilcourage und Menschenrechte. Schüler des Eric-Kandel-Gymnasiums, der Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule, der Stormarnschule und der Woldenhornschule sowie Mitglieder des Fußballvereins Roter Stern Kickers übernehmen die Gestaltung der Stationen. Einige Beiträge sind im Anschluss im Internet unter http://gang-des-erinnerns.de zu sehen. fsn

Ahrensburgs Bürgermeister Eckart Boege bietet Sprechstunde an

Ahrensburg. Am Donnerstag, 17. November, haben Ahrensburger die Möglichkeit, mit Bürgermeister Eckart Boege direkt ins Gespräch zu kommen. Von 17 bis 19 Uhr bietet der Verwaltungschef eine Sprechstunde für Bürger in Raum 6.02 des Rathauses (Manfred-Samusch-Straße 5) an. Eine Anmeldung unter Telefon 04102/77 202 oder per E-Mail an Margrit.Fahle@Ahrensburg.de ist notwendig. So sollen Einzelgespräche ermöglicht und Wartezeiten vermieden werden. Außerdem weist die Verwaltung darauf hin, dass wegen der laufenden Rathaussanierung nur der Hintereingang zur Verfügung steht. Auch sei die Sprechstunde nicht barrierefrei erreichbar, weil die Fahrstühle derzeit im Erdgeschoss außer Betrieb seien. fsn

Eckart Boege, Bürgermeister von Ahrensburg, steht vor dem Rathaus.

Foto: Filip Schwen / HA

Gesundheitsamt organisiert Impfungen gegen Grippe in Bad Oldesloe und Reinbek

Bad Oldesloe/Reinbek. Das Stormarner Gesundheitsamt bietet auch in diesem Jahr wieder Termine für die Grippeschutzimpfung an. Menschen, die ihren Wohnsitz in Schleswig-Holstein haben und mindestens 18 Jahre alt sind, können sich am Montag und Dienstag, 21. und 22. November, im Schloss Reinbek (Schloßstraße 5) impfen lassen. Eine Woche später, am Montag und Dienstag, 28. und 29. November, gibt es dieselbe Möglichkeit im Impfzentrum in Bad Oldesloe (Konrad-Adenauer-Ring 2).

Zum Einsatz kommt der von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlene Vierfachimpfstoff. Ärzte übernehmen vor Ort die Beratung und stehen für Fragen zur Verfügung. Weitere Informationen und eine Möglichkeit zur Terminvereinbarung gibt es im Internet unter www.kreis-stormarn.de/go/grippeimpfung. fsn