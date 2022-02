Feuerwehr rettet Haus, Hund und schlafende Schildkröte

Fast 100 Feuerwehrleute in Mollhagen im Einsatz: Gasflasche explodiert in Carport, Stichflamme setzt Dach in Brand.

Steinburg. Bei ihrer Rückkehr erwartete die Bewohner einer Doppelhaushälfte in Mollhagen am Sonnabend eine böse Überraschung. Im Carport vor dem Rotklinkerhaus war während ihrer Abwesenheit ein Feuer ausgebrochen. Stefan Birr, Ortswehrführer der Mollhagener Feuerwehr, sagt: „Wir wurden um 10.51 Uhr alarmiert.“ Beim Eintreffen der Rettungskräfte habe der Carport bereits gebrannt. Eine Gasflasche, die sich in dessen unmittelbarer Nähe befunden habe, habe aufgrund der Hitzeentwicklung „abgeblasen wie ein Flammenwerfer“. Dadurch sei der Dachunterstand und in dessen Folge auch die eine Dachhälfte in Brand gesetzt worden, außerdem sei die Scheibe der Terrassentür geplatzt.

Nachbarin machte Einsatzkräfte auf Hund aufmerksam

Nachdem die Einsatzkräfte von einer Nachbarin Hinweise auf einen im Gebäude befindlichen Hund bekommen hätten, hätten sie das völlig verschreckte Tier entdeckt und es in Sicherheit gebraucht. „Der schwarze Hund war ganz treuherzig und ziemlich dankbar über seine Rettung“, so Birr. Eine Schildkröte, die ihren Winterschlaf in einem Karton auf dem Dachboden hielt, wurde ebenfalls gerettet.

Der Hund der Familie wurde unverletzt gerettet.

Foto: Christoph Leimig

Die Bewohnerin des Hauses kehrte noch während des laufenden Einsatzes zurück und konnte ihre Haustiere in Empfang nehmen. Stefan Birr sagt: „Durch das Feuer wurde das Dach in Mitleidenschaft gezogen, ebenso das Innere des Hauses.“ Das Gebäude sei jedoch noch bewohnbar und die Feuerwehr habe ein Übergreifen der Flammen auf das Nachbarhaus verhindern können. Zur Höhe des Schadens gibt es noch keine genauen Angaben.

97 Feuerwehrleute waren an den Löscharbeiten beteiligt

An den Löscharbeiten waren neben der Ortswehr Mollhagen zusätzlich Feuerwehren aus Sprenge, Eichede, Lasbek und Todendorf beteiligt, aus Bad Oldesloe wurde eine Drehleiter angefordert. Insgesamt waren 97 Kameraden im Einsatz.

Laut Birr ist weder die Ursache des Feuers noch derjenige bekannt, der es gemeldet hat. Polizei und Kriminalpolizei, die ebenfalls vor Ort waren, haben Ermittlungen die aufgenommen.