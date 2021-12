Polizei Ahrensburg: Einbrecher stehlen Schmuck und Bargeld

Seit einigen Wochen sind Einbrecher wieder besonders in Stormarn aktiv. Dieses Mal war eine Doppelhaushälfte in Ahrensburg das Ziel.

Ahrensburg. Bislang unbekannte Täter brachen am Donnerstag, 16. Dezember, zwischen 10.45 und 14 Uhr in eine Doppelhaushälfte im Ludwiglustring in Ahrensburg ein. Wie die Polizei mitteilte, gelangten sie durch eine aufgebrochene Terrassentür ins Haus.

Polizei Ahrensburg sucht nach Einbruch Zeugen

Sie durchsuchten die Räume und entwendeten Schmuck und Bargeld. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04102/80 90 bei der Kriminalpolizei Ahrensburg zu melden.

In den vergangenen Wochen hat es in Ahrensburg und Ammersbek wieder vermehrt Einbrüche gegeben. So sind am Sonntag, 12. Dezember, Einbrecher in ein Einfamilienhaus am Pappelweg in Ammersbek eingedrungen. Auch sie gelangten über die Terrassentür in das Haus.

>> Lesen Sie hier, wie Sie sich vor Einbrechern schützen können.