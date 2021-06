Gesucht: 70-jähriger Friedhelm Egon M. aus Reinfeld

Reinfeld. Seit Montagmittag, 12 Uhr, wird Friedhelm Egon M. aus Reinfeld (Kreis Stormarn) vermisst. Sein aktueller Aufenthaltsort ist bislang unbekannt, wie die Polizei am Dienstagnachmittag mitteilte. Der 70-Jährige braucht dringend medizinische Hilfe.

Seit Montagmittag (31.05.2021) wird der 70-jährige Friedhelm Egon M. aus Reinfeld vermisst.

Foto: PD Ratzeburg

Friedhlem Egon M. wurde zuletzt an seiner Wohnanschrift an der Segeberger Straße in Reinfeld gesehen. Es gibt Anhaltspunkte, dass sich der Vermisste im Bereich Cuxhaven aufhalten könnte. Der Vermisste muss regelmäßig Medikamente einnehmen.

Der Vermisste wird folgendermaßen beschrieben:

kräftige Statur

graue Haare mit lichter Kopflplatte, weißer Vollbart

vermutlich bekleidet mit einer gräulichen Sommerjacke, einer blauen Jeans, blauer Schirmmütze, schwarzen Turnschuhen

vermutlich hat er einen hölzernen Gehstock dabei

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes geben kann, wird gebeten, sich bei einer Polizeidienststelle oder unter 110 zu melden.

( isa )