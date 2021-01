Audi prallt gegen Baum - Fahrer hatte 1,6 Promille

Bei zwei Verkehrsunfällen in Ahrensburg in der Nacht zu Sonntag gab es mehrere Verletzte. Die Fahrer hatten Alkohol konsumiert.

Ahrensburg. Eine eingedrückte Front und geöffnete Airbags: So sah ein Audi A 3 aus, nachdem er in Ahrensburg gegen einen Baum gefahren war. Die beiden Insassen wurden dabei verletzt, einer schwer. Der Fahrer hatte Alkohol konsumiert.

Der Unfall ereignete sich in der Nacht zu Sonntag. Der graue Pkw mit OD-Kennzeichen war auf dem Wulfsdorfer Weg in Richtung Innenstadt unterwegs, kam in einer Kurve von der Straße ab, schlitterte über den Gehweg und prallte gegen einen Baum. Die beiden Männer wurden vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Zuvor musste der Fahrer sich einem Atemalkoholtest unterziehen. Er hatte 1,6 Promille. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und klemmte die Batterie des Autos ab. Der Wagen wurde abgeschleppt.

Zu einem weiteren Unfall unter Alkoholeinfluss kam es gegen 2 Uhr am Beimoorweg. Dort war ein 19-Jähriger mit seinem schwarzen Mercedes SLK Kompressor von der Straße geschlittert. Das Auto durchbrach eine Buschreihe und überschlug sich, kam auf einem Feld zum Stehen. Der Fahrer hatte 1,9 Promille und verletzte sich leicht. Er wurde in die Uniklinik Lübeck gebracht. Am Mercedes entstand ein großer Schaden. Die Polizei sperrte die Straße mehr als eine Stunde lang.