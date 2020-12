Einbruch ins Gymnasium Eckhorst - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte sind durch ein Fenster in die Bargteheider Schule eingestiegen. Höhe des Sachschadens noch unbekannt

Bargteheide. Unbekannte sind in das Bargteheider Gymnasium Eckhorst eingebrochen. Sie haben sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Schulgebäude verschafft. Was sie gestohlen haben und wie hoch der Sachschaden ist, steht noch nicht fest. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch, 23. Dezember, 15.30 Uhr und Montag, 28. Dezember, 7 Uhr. Die Kriminalpolizei in Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Schule beobachtet hat, sollte sich unter der Telefonnummer 04102/809-0 melden.