56 Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Kreis Stormarn

Ahrensburg. Das Gesundheitsamt des Kreises Stormarn hat am Sonntag 56 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert und damit 24 mehr als am 26. Dezember. Seit Beginn der Pandemie sind 2990 Erkrankungen aktenkundig.

Der Inzidenzwert liegt aktuell bei 160,1 pro 100.000 Einwohner. Am Tag vor Heiligabend hatte er noch 184,8 betragen. Allerdings wurden am 25. Dezember keine Fälle von der Behörde in Bad Oldesloe gemeldet, der Freitag fließt also mit null in die Sieben-Tage-Inzidenz ein. Somit gab es innerhalb einer Woche 391 weitere klinisch bestätigte Covid-19-Fälle. 71 infizierte Stormarner sind in den vergangenen Monaten gestorben. Im Kreis leben derzeit mehr als 244.000 Menschen.

Vor Weihnachten wurde eine neue Allgemeinverfügung zum Schutz besonderer Einrichtungen erlassen. "So ist beispielsweise das Betreten von Einrichtungen und Gruppenangebote der Pflege, der Eingliederungshilfe, der Gefährdetenhilfe sowie Frühförderstellen, mit Ausnahme von Hospizen, grundsätzlich für Besucher untersagt", heißt es. Allerdings habe eine festgelegte Besuchsperson pro Bewohner weiterhin Zutritt, sofern ein vorab durchgeführter Antigen-Schnelltest ein negatives Ergebnis ausweise und während des Besuchs dauerhaft eine FFP2-Maske getragen werde.

Bewohner müssen beim Verlassen der Einrichtung einen Mund-Nasen-Schutz tragen, sofern Mindestabstände nicht eingehalten werden können. Wurde die Einrichtung für länger als 48 Stunden verlassen, muss vor Rückkehr ein Antigen-Schnelltest durchgeführt werden.​