Barsbüttel: Honda rammt geparkten Polo - ein Verletzter

Barsbüttel. Das linke Hinterrad abgerissen und eingedrücktes Blech: So sah ein grauer VW Polo aus, nachdem das geparkte Fahrzeug von einem Honda Jazz mit OD-Kennzeichen gerammt wurde. Der Unfall ereignete sich im Barsbütteler Ortsteil Willinghusen auf dem Glinder Weg Höhe Kornblumenring in der Nacht zu Freitag. Involviert war eine Person.

Der Honda war auf dem Weg in Richtung Glinde, fuhr aus noch ungeklärtem Grund in den Volkswagen. Dabei drehte er sich um 180 Grad und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Der Fahrer wurde dabei verletzt, vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Er hatte auch einen Hund dabei, den die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreite. Das Tier erlitt keine Blessuren, wurde später von der Polizei an Angehörige übergeben. Beide Fahrzeuge haben einen Totalschaden und wurden abgeschleppt. Die Straße war vorübergehend gesperrt.