Barsbüttel findet nach langer Suche neuen Bauamtsleiter

Barsbüttel. Über mehrere Monate hatte Barsbüttel erfolglos einen Bauamtsleiter gesucht. Jetzt ist die Gemeinde fündig geworden und kann die Stelle nachbesetzen. Der Auserwählte kommt aus Mecklenburg-Vorpommern. Die männliche Fachkraft hat sich den Politikern vorgestellt und konnte überzeugen. In einer Sondersitzung segnete der Hauptausschuss die Personalie im nicht öffentlichen Teil ab. Den Namen will in Barsbüttel noch keiner verraten, weil der Verwaltungsexperte zuerst seinen Arbeitgeber über den Wechsel informieren muss. Er wird darauf hinwirken, zeitnah im Rathaus am Stiefenhoferplatz mit der Arbeit zu beginnen. Dafür benötigt die Führungskraft das Einverständnis seines jetzigen Dienstherrn.

Eine Neubesetzung ist erforderlich, weil Rita Dux offiziell Anfang Februar 2021 in den Ruhestand geht. Die 63-Jährige hatte wegen Resturlaub ihren letzten Arbeitstag bereits am 18. Dezember. Dux war seit Juli 2007 Bauamtsleiterin und Vorgesetzte von rund 40 Mitarbeitern. Eigentlich sollte sie den Nachfolger schon ab Oktober einarbeiten. Daraus wurde nichts.

Stelle war dreimal ausgeschrieben

Dreimal schrieb Barsbüttel die Stelle aus. Laut Bürgermeister Thomas Schreitmüller gab es 14 Bewerber. Bei einem Vorstellungsgespräch überzeugte eine Frau aus Ostholstein. Die Politik stimmte zu. Das ist bei der Vergabe einer solchen Position vorgeschrieben. Kurz vor dem Unterschriftstermin sprang die Bauexpertin ab. Aus den eigenen Reihen hatte keiner seinen Hut in den Ring geworfen. Rathausmitarbeiter wollten sich für eine Entgeltgruppe mehr nicht in erster Reihe positionieren und die Verantwortung übernehmen.

Ausgeschrieben war eine Stelle im Angestelltenverhältnis mit der Entgeltgruppe 13. Sie ist wie alle anderen in sechs Stufen gegliedert. In der höchsten liegt das Monatsgehalt bei 5899,26 Euro brutto, in der Kategorie vier bei 5163,37 Euro. Die Einstufung erfolgt nach Berufserfahrung und Alter. Nun wird in Barsbüttel eine Beamtenstelle geschaffen. Der neue Bauamtsleiter bekommt eine A 13, das sind ab Januar maximal 5403,24 Euro brutto pro Monat. Eine Verbeamtung ist mit Vorteilen verbunden: So ist die Pension weitaus höher als die Rente gewöhnlicher Arbeitnehmer mit identischem Bruttogehalt. Und es bleibt mehr Nettolohn. Grund: Beamte zahlen keine Beiträge in die gesetzliche Renten-, Kranken- und Arbeitslosenversicherung. Aus politischen Kreisen in Barsbüttel heißt es, die neue Amtsleitung entspreche voll und ganz dem Anforderungsprofil.