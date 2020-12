Neuer Nutzungsvertrag: SV Eichede ist gerettet

Steinburg. Der SV Eichede ist gerettet. Auf der entscheidenden Sitzung stimmten die Steinburger Gemeindevertreter mit großer Mehrheit für einen neuen Nutzungsvertrag für die Sportanlage, der mindestens bis zum 30. Juni 2025 gelten soll. Der aktuelle Vertrag läuft Ende des Jahre aus. „Wir sind sehr froh, nach vielen Gesprächen nun eine Lösung gefunden zu haben, die dem Verein und seinen Mitgliedern eine Zukunft gibt“, sagte der Vereinsvorsitzende Olaf Gehrken.

Es gab Streit über die Haftungsregelungen

Lange Verhandlungen über einen neuen Nutzungsvertrag waren zunächst gescheitert, vor allem wegen unterschiedlicher Vorstellungen zu den Haftungsregelungen. Schließlich half Hans-Ludwig Meyer, Ehrenpräsident des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbands, als Vermittler zwischen dem Fußballverein und der Gemeinde Steinburg.

Auflösung des Vereins drohte

Ohne die Einigung hätte Gehrken womöglich die Auflösung des Vereins in die Wege leiten müssen. Der Konflikt hatte weit über Stormarns Grenzen hinaus Beachtung gefunden. Mit 556 Mitgliedern in 18 Mannschaften ist der Kooperationspartner des HSV einer der erfolgreichsten Vereine der Region. Die erste Mannschaft spielte zweimal in der Regionalliga Nord und qualifizierte sich 2017 für den DFB-Pokal.