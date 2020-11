Bad Oldesloe. Mit Hochdruck arbeitet der Kreis Stormarn derzeit an der Vorgabe des Landes, bis Mitte Dezember drei Impfzentren einzurichten, eines davon in der Oldesloer Jugendherberge. Das gefällt nicht jedem, wie sich in der Nacht zu Sonnabend erneut zeigte. “Es gab sieben oder acht Parolen am Gebäude”, sagte Thilo Scheuber Fachbereichsleiter Bauen, Umwelt und Verkehr bei der Kreisverwaltung. Der Kreisbauamtsleiter vermutet, dass alle Schriftzüge von derselben Person angebracht wurden: „Alle Parolen haben eine Handschrift.“

Bundeskriminalamt warnte vor Aktionen

Die Sachbeschädigung fiel bei einer Begehung der Jugendherberge durch Vertreter der Kreisverwaltung am Sonnabendvormittag auf. Anschließend wurde die Polizei verständigt, die am Gebäude Spuren sicherte. Bundesweit gibt es derzeit Proteste gegen die Anti-Coronamaßnahmen der Bundesregierung, die von Rechtsextremen und Verschwörungsideologen unterwandert werden. Das Bundeskriminalamt (BKA) warnte am Wochenende vor Aktionen gegen Impfzentren durch Impfgegner. Diese Sorge scheint sich zu bestätigen.

Andreas Rehberg, beim Kreis zuständig für Sicherheit und Gefahrenabwehr, ist alarmiert: „Wir werden auch einen Sicherheitsdienst einsetzen. Dieser Vorfall bestätigt uns darin, dass das nötig ist.“Hinweise auf den Verfasser der Parolen an die Oldesloer Polizeidienststelle (04531/5010).