Trittau. Jugendliche sind am Freitagabend über die Tennishalle des TSV Trittau an der Großenseer Straße in die angrenzende Drei-Feld-Sporthalle eingedrungen und haben dort randaliert.

Sparten bewahren Material in verschlossenen Gitterboxen auf

Mit dieser Leiter verschafften sich die Jugendlichen Zugang zu den Sportutensilien.

Foto: Jens Hoffmann

Gegen 18.30 Uhr entwendeten sie eine Leiter aus dem Abstellraum. Sie benutzten diese, um über die Gitter der Abstellboxen zu gelangen. In den verschlossenen Boxen bewahren die einzelnen Sparten des Vereins ihr Material auf.

Auf diese Weise brachten sie Sportbögen und die dazugehörigen Pfeile an sich, die ein nicht unerhebliches Verletzungsrisiko bergen. Damit schossen sie unter anderem auch in die Decke der Halle. Zudem zerstörten sie eine Fensterscheibe, ein Tennis-Zählwerk, zerbrachen Stühle und stahlen Bier aus einer Vorratstruhe.

Ein Bürger wurde aufmerksam, weil die Gruppe vor dem Notausgang stand. Die Randalierer sollen zu viert und etwa 13 bis 14 Jahre alt sein. Jens Hoffmann, Vorsitzender des TSV, sagt: „Einige Pfeile fehlen, ob auch ein Sportbogen gestohlen wurde, wird die weitere Bestandsaufnahme ergeben.“ Er gehe davon aus, dass die Jugendlichen mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut waren. Wer im fraglichen Zeitraum etwas etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zum verbleib der Pfeile geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 04154/707 30 an die Polizei in Trittau zu wenden.