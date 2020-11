Bad Oldesloe. Drei Männer haben versucht, einen 78-Jährigen in Bad Oldesloe zu überfallen. Der Senior ging am Sonntagabend, 22. November, mit seinem Hund an der Straße Im Hölk spazieren. Kurz vor der Einmündung Poggenbreeden/Fuchsberg stiegen gegen 19 Uhr drei Männer aus einem Fahrzeug und gingen laut Polizei gezielt auf den 78-Jährigen zu. Sie forderten ihn auf, sein Mobiltelefon sowie sein Portemonnaie herauszugeben.

Der Fluchtwagen hatte ein Rendsburger Kennzeichen

„Noch bevor die drei Täter ihn körperlich packen konnten, kamen zwei Zeugen dem Senior zu Hilfe“, sagt Polizeisprecherin Sandra Kilian. Die Kriminellen ließen daraufhin von ihrem Opfer ab, stiegen zurück in das Auto und fuhren in Richtung der Straße Im Hölk davon. Bei dem Fluchtwagen handelt es sich nach Polizeiangaben um einen dunklen Audi 80 mit Rendsburger Kennzeichen (RD). Die alarmierten Polizisten entdeckten das Fahrzeug bei ihrer Fahndung nicht mehr.

Die Polizei sucht die beiden Zeugen, die dem Senior geholfen haben

Die Kriminalpolizei in Bad Oldesloe hofft nun auf Zeugenhinweise. Die gesuchten Männer sollen etwa 30 Jahre alt und 1,75 Meter groß sein. Alle haben dunkle Haare und einen Bart. Zur Tatzeit trugen sie dunkle Kleidung.

Die Polizei bittet zudem die beiden Zeugen des Vorfalls, die dem Senior geholfen haben, sich zu melden. Die Ermittler sind unter der Telefonnummer 04531/501-0 zu erreichen.