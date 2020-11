Bargteheide. Die Probleme bei der Verteilung der Bewohner des insolventen Alten- und Pflegeheims „Haus Sommer“ in Tangstedt auf andere Einrichtungen konnten inzwischen weitgehend gelöst werden. Zuletzt hatte die letzte noch verbliebene Bewohnerin Gerda Grützmacher (92) ihre Verlegung nach Bargteheide heftig kritisiert. „Am vergangenen Freitag konnte sie wunschgemäß vom Fasanenhof ins Steertpogg nach Norderstedt ziehen“, sagte Mathias Steinbuck, Geschäftsführer der Pflegeeinrichtungen stb-care, dem Abendblatt.

Ex-Betreiber konnte die Pacht nicht mehr bezahlen

Wie bereits berichtet ist das Altenheim „Haus Sommer“ in Tangstedt bereits im Februar an die Gesellschaft für Wohnkonzepte (GWK) aus Seelze in der Region Hannover verkauft worden. Das Unternehmen plant auf dem 3000 Quadratmeter großen Areal einen Neubau mit 90 Betten. Mit der Fontiva Betriebs GmbH aus Potsdam war sogar schon eine neue Betreiberin für das Pflegeheim gefunden worden. Sie wollte den Betrieb aber erst nach dem Umbau übernehmen.

Eine parallele Weiterführung des laufenden Pflegebetriebs durch den bisherigen Betreiber gestaltete sich indes schwierig, weil er die vereinbarte Pacht nicht bezahlen konnte. Deshalb hatte GWK den Pachtvertrag zum 30. November gekündigt. Seit 5. Oktober wurden daraufhin die 30 Bewohner auf andere Einrichtungen verteilt.

Viele Tangstedter Senioren kamen in Norderstedt unter

Das Gros konnte ins Norderstedter „Haus zum Steertpogg“ verlegt werden. Bis es dort zu einem massiven Corona-Ausbruch kam, ausgelöst durch Senioren aus Tangstedt. Daraufhin hatte der Kreis Segeberg die Aufnahme weiterer Bewohner aus dem „Haus Sommer“ untersagt. Davon war auch Gerda Grützmacher betroffen, die selbst positiv auf das Covid-19-Virus getestet worden war. So landete sie am 6. November im Bargteheider Fasanenhof.

Ihr Vertrauter und ehemaliger Nachbar Jürgen Bockelmann sprach daraufhin von einem skandalösen Vorgehen. Grützmacher habe überhaupt keine Beziehung zu Bargteheide. Sie sei als einzige Tangstedterin dorthin gekommen, müsse von einem Einzel- in ein Doppelzimmer ziehen und dafür auch noch 350 Euro mehr zahlen als im Norderstedter „Steertpogg“.

Bargteheide hat drei weitere Tangstedter aufgenommen

„Das Team des Fasanenhofs zeigte sich von der geäußerten Kritik betroffen“, sagt Mathias Steinbuck. Es sei der Eindruck entstanden, als hätte stb-care in dieser Notsituation Mitbewerbern bewusst Bewohner aus dem „Haus Sommer“ abgeworben. Das aber sei nicht zutreffend. Ebenso wenig wie die Behauptung, Gerda Grützmacher sei die einzige Tangstedterin, die nach Bargteheide gekommen ist.

„Tatsache ist, dass Gesundheitsamt und Heimaufsicht des Kreises Stormarn bei uns angefragt und um Hilfe gebeten haben, ob nicht auch wir Bewohner aus dem Haus Sommer aufnehmen könnten“, erklärt Steinbuck. Gerade nach dem Aufnahmestopp in Norderstedt seien offenbar die Befürchtungen groß gewesen, nicht alle Tangstedter zeitnah unterbringen zu können.

Aufnahme positiv Getesteter bedeutete erhebliches Risiko

So habe sich stb-care bereit erklärt, mindestens vier Personen aufzunehmen. Und das, obwohl drei von ihnen zum fraglichen Zeitpunkt positive Corona-Tests hatten. „Trotz des erheblichen Risikos für unsere Einrichtungen haben wir zugestimmt und alles dafür getan, dass sich die Neuankömmlinge sofort wohlfühlen konnten“, so Steinbuck.

Unter anderem durch die Unterbringung in Zweibett-Zimmern. Damit die Tangstedter ehemalige Mitbewohner als bereits Vertraute um sich haben können. „Ich hoffe, auch Frau Grützmacher ist mit ihrem Umzug nach Norderstedt nun zufrieden“, sagt Mathias Steinbuck.