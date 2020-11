Glinde. Zu einem verhängnisvollen Unfall ist es am Freitagnachmittag in einer privaten Garage in Glinde gekommen. Dabei ist eine 80 Jahre alte Frau eingeklemmt worden und musste mit schweren Verletzungen von einem Rettungshubschrauber ins Universitätskrankenhaus Hamburg-Eppendorf geflogen werden. Nach Informationen der Leitstelle in Lübeck ist die Kriminalpolizei eingeschaltet worden.

Opfer zwischen Kühler und Werkbank eingeklemmt

Kurz nach 16 Uhr wollte der Ehemann seinen Mercedes-Oldtimercabrio in die Garage des Einfamilienhauses am Papendieker Redder parken. Seine Frau befand sich gerade vor dem Auto, als das Fahrzeug plötzlich einen Satz nach vorn machte. Dabei wurde sie zwischen Kühler und einer Werkbank eingeklemmt. Auch der Fahrer soll sich bei dem Unfall verletzt haben.

Rettungssanitäter befreiten beide aus der Garage und übernahmen sofort die Erstversorgung. Dabei erwiesen sich die Verletzungen der Frau als so schwerwiegend, dass der Rettungshubschrauber Christoph 29 angefordert wurde, der wenig später am Kleinen Glinder Berg landete. Nach längerer Behandlung vor Ort wurde die 80-Jährige schließlich ins UKE geflogen.