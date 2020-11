Grande. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 404 in der Nähe von Grande sind am späten Montagnachmittag zwei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Nach bisherigen Erkenntnissen waren kurz hinter der Anschlussstelle Grande ein Skoda Roomster und ein VW Up frontal zusammengestoßen. Warum eines der beiden Fahrzeuge auf die Gegenfahrbahn geriet, müssen jetzt die Ermittlungen der Polizei ergeben.

Der Skoda-Fahrer wurde schwer verletzt

Der Aufprall war so heftig, dass bei dem Skoda die Fahrertür herausgerissen wurde und im Kotflügel des VW steckenblieb. Der Skoda-Fahrer wurde schwer verletzt und nach einer Erstversorgung durch Feuerwehr, Rettungsdienst und Notarzt ins Krankenhaus gebracht. Auch der Fahrer des VW musste in einer Klinik behandelt werden.

Durch den Unfall wurden noch zwei weitere Fahrzeuge, jeweils Kleintransporter, in Mitleidenschaft gezogen. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Grande und Rausdorf räumten die Unfallstelle und nahmen die ausgelaufenen Betriebsstoffe auf. Die Straße musste vorübergehend voll gesperrt werden.