Wesenberg. Bei einem Großbrand auf einem Reiterhof im Wesenberger Ortsteil Stubbendorf sind Teile der Immobilie komplett zerstört worden. Die Feuerwehr wurde am Sonntagmorgen um 4.21 Uhr alarmiert. Als die Retter eintrafen, stand der Bereich mit Wohnungen im L-förmigen Gebäudekomplex in Flammen. Verletzte gab es keine. Laut Helge Trabert, stellvertretender Wehrführer des Amtes Nordstormarn, hatten die drei Bewohner sich und die Pferde in Sicherheit gebracht.

Die Brandursache ist noch unklar. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 300.000 Euro. Im Einsatz waren acht Wehren mit 120 Kräften. Das an der Bundesstraße 75 liegende Gebäude ist dreigegliedert mit Wohnungsabschnitt, Wirtschaftsteil und angebautem Stall, den die Feuerwehr retten konnte. Sie baute sofort Riegelstellungen auf, setzte zwei Drehleitern beim Löschen ein und bekämpfte die Flammen von allen Seiten. Den Ehrenamtlern gelang es, zwei Katzen zu befreien.

Großbrand in Stubbendorf: THW musste anrücken

Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis zum frühen Sonntagnachmittag hin. Das Technische Hilfswerk (THW) aus Eutin war mit einem Bagger zugegen. Mit dem schweren Gerät wurden Decken und Wände eingerissen, um an Glutnester im Wohnungsbereich heranzukommen. Die Vollsperrung der Bundesstraße 75 wurde ebenfalls erst am Nachmittag aufgehoben.