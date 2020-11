Bad Oldesloe. Nach Beschwerden der Anwohner soll die Grabauer Straße im Jahr 2022 saniert werden. Das hat der Oldesloer Bauamtsleiter Kurt Soeffing im Umwelt-, Energie- und Verkehrsausschuss mitgeteilt. „Es ist vorgesehen, dass ein entsprechender Antrag im März kommenden Jahres beim Fördermittelgeber eingereicht wird“, sagte er. Im Nachtragshaushalt für 2020 seien Mittel für die Planungen eingestellt, ein Ingenieurbüro sei bereits beauftragt worden.

Ergebnisse der Zählung gibt’s erst im kommenden Jahr

Seit Jahren weisen Anwohner der Grabauer Straße auf den desolaten Zustand hin. Außerdem kritisieren sie, dass die Straße verstärkt von schweren Lastwagen genutzt wird. Eine Bürgerinitiative setzt sich dafür ein, dass Lkw aus der Straße verbannt werden. Im Ausschuss erneuerte Anwohner-Sprecher Geert Oeser seinen Hinweis, dass in der Grabauer Straße eine erhebliche Gefahr für Radfahrer und insbesondere für Schulkinder besteht.

Die Kritik begründet sich auf dem Umstand, dass die Fahrbahn relativ schmal ist und es keine separaten Radwege gibt. Hinzu kommen diverse Schlaglöcher. Um die Verkehrsbelastung in der Grabauer Straße bewerten zu können, hat die Stadtverwaltung eine Verkehrszählung in Auftrag gegeben. Entsprechende Geräte wurden bereits installiert, Ergebnisse dürften aber erst im nächsten Jahr vorliegen. „Wir hatten eine Baustellensituation und deshalb wurde die Zählung vorerst verschoben“, erklärte Kurt Soeffing die Verzögerung. Die Anwohner erhoffen sich durch das Verkehrsgutachten belastbare Zahlen, die ihre Kritik untermauern. Ziel der Initiative ist auch, dass der Schwerlastverkehr langfristig ausschließlich über die B 75 in die Stadt geführt und dadurch die Grabauer Straße entlastet wird.

Schwerlastverkehr könnte über Parallelweg geführt werden

In diesem Fall könnte der Autobahnzubringer Bad Oldesloe-Nord von Lkws jedoch nicht mehr genutzt werden, um in die Innenstadt zu gelangen. Theoretisch wäre es möglich, den Schwerlastverkehr über den parallel verlaufenden Wolkenweher Weg auf die B75 zu führen. Doch das würde die Probleme nur verlagern. Sowohl die Lokalpolitik als auch die Stadtverwaltung haben sich in der Vergangenheit immer wieder gegen diese Lösung ausgesprochen.

So sieht der bereits beschlossene Lärmaktionsplan der Stadt vor, dass in der Grabauer Straße im Grunde alles so bleibt wie es ist. „Das ist politischer Beschluss und da kann ich nicht mehr viel tun“, sagte Bürgermeister Jörg Lembke.