Bargteheide. Um etwas Positives in den Fokus zu stellen, hat Künstler Tom Stellmacher eine neue Idee entwickelt. Wer einen Wunschtraum oder ein zu lösendes Problem aufschreibt und einschickt, bekommt diese Idee als kleines Bild illustriert. Nach und nach soll so im Schaufenster des Ateliers am Mittelweg eine bunte Collage entstehen – ein „Schatz der Wünsche“.

Künstler hielt sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser

„Wir haben unseren Fokus in den vergangenen Monaten zu sehr auf Katastrophen gerichtet“, sagt Diplom-Kommunikationsdesigner Tom Stellmacher, der in den vergangenen Jahren Kunstkurse gegeben hat. Mit Beginn der Corona-Pandemie war der Unterricht an den Schulen weggebrochen, und Stellmacher bekam am eigenen Leib zu spüren, was das Virus für Auswirkungen haben kann. Plötzlich wurde der Alltag vieler Künstler von Verzweiflung, Misstrauen und Existenzangst geprägt.

Stellmacher, der schon bei der Altonale in Hamburg mitgewirkt hat, hat Faltbögen für die Zeit entworfen und einen Kurzfilm für die Sesamstraße gezeichnet, hielt sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Nach Monaten des „Durchboxens“ nun ein erster Lichtblick: die Kulturstiftung Schleswig-Holstein fördert mit ihrem Geld Projekte wie seins.

Kein Wunsch ist zu klein, um umgesetzt zu werden

Stellmacher will die Unterstützung nutzen, um Kunst anzubieten. Denn selbst im Bargteheider Kunstkreis, wo Stellmacher der Vorsitzende ist, seien Ausstellungen derzeit nicht möglich. „Eine Vernissage könnte in dem kleinen Gebäude nicht durchgeführt werden. Zudem hätten wir beim gemeinsamen Aufhängen der Bilder Probleme“, sagt der Künstler. Daraus sei die Idee der Wünsche entstanden, die er als Antwort in seinen Bildern aufgreifen wolle. Ob ein Schottlandurlaub, das Thema „Kooperation statt Konkurrenz“ oder ein Schutzengel für den Sohn – kein Wunsch sei für ihn zu klein oder zu groß, um umgesetzt zu werden.

Die Originale entstehen auf kleinen Karten (fünf mal acht Zentimeter), die auf DIN-A4-Format vergrößert werden. Das Format stammt aus dem Kunstautomaten, der seit Mai vor dem Bargteheider Rathaus steht und mit kleinen Unikaten, auch von Stellmacher, befüllt ist. Ob dieser umfunktionierte Zigarettenautomat angenommen wird, wisse er nicht, da die Fächer nicht überprüft werden. „Mein Schaufensterprojekt läuft jedoch gut an“, sagt der 59 Jahre alte Bargteheider. „Daran sieht man, dass Krisensituationen auch zu etwas gut sein können.“ Das, wofür er normalerweise den direkten Dialog benötige, müsse nun in schriftlicher Form funktionieren.

Stellmacher möchte Menschen mit dem Angebot helfen

Eingeschickt werden können die Wünsche per Brief ans Atelier (Mittelweg 2), per E-Mail an mail@tomstellmacher.de oder als Nachricht an die Nummer 0178/827 88 28. Für einen Euro kann die vergrößerte Kopie schließlich mit nach Hause genommen werden. Das kleine Original, für dessen Anfertigung der Künstler bis zu 20 Minuten benötigt, möchte er vorerst behalten.

Stellmacher weiß, wie kraftvoll diese Bilder sein können. „Ich möchte Menschen mit meinen Werken helfen. Es muss nicht immer eine Lösung sein, sondern es reicht aus, wenn die Themen gesellschaftliche Bedeutung bekommen.“