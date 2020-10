Lütjensee/Grönwohld. Die Polizei in Trittau fahndet nach einem Lastwagenfahrer, der auf der Bundesstraße 404 bei Lütjensee mehrfach andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr gebracht hat. Da die bisherigen Ermittlungen nicht zum Erfolg führten, wenden sich die Beamten nun mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit. Die Vorfälle ereigneten sich bereits am Montag, 28. September.

Hinter einem Trecker staut sich der Verkehr

Gegen 20.35 Uhr staute sich der Verkehr zwischen den Anschlussstellen Todendorf und Lütjensee hinter einem langsam fahrenden Trecker. Ein Lastwagen, der aus einer weißen Zugmaschine und einem weißen Kühlanhänger bestand, schloss auf die Kolonne auf. Er fuhr laut Polizei sehr dicht auf das hinterste Fahrzeug, einen Lastwagen, auf und gab Lichtzeichen.

Auf Höhe der Anschlussstelle Lütjensee/Schönberg setzte der weiße Sattelzug trotz Verbots zum Überholen an. „Der Sattelzug scherte nach links auf die Gegenfahrbahn aus“, sagt Polizeisprecherin Conny Habo. Ein entgegenkommender silberner Kleinwagen habe eine Notbremsung vornehmen müssen, um eine Kollision zu verhindern. Auch die Autos dahinter mussten Zeugen zufolge abbremsen. Der Lkw-Fahrer habe den Überholvorgang daraufhin abgebrochen und sich wieder hinten in die Schlange eingeordnet.

Lkw-Fahrer fährt in den Gegenverkehr

Nachdem der Trecker die B 404 in Lütjensee verlassen hatte, konnten die anderen Verkehrsteilnehmer wieder die zulässige Höchstgeschwindigkeit fahren. Die Kolonne erreichte den ausgebauten dreispurigen Teil zwischen Lütjensee und Grönwohld. Der mittlere Streifen steht hier abwechselnd beiden Fahrtrichtungen zur Verfügung – darf allerdings nur von Kraftfahrzeugen mit einer zulässigen Gesamtmasse bis 3,5 Tonnen genutzt werden.

Lkw hatte Schriftzug mit dem Wort „better“

In dem Bereich scherte der weiße Sattelzug erneut zum Überholen aus. Als die Spur endete, befand er sich neben einem anderen Lastwagen. Er setzte den Überholvorgang fort, raste zunächst über die gestreifte Sperrfläche und dann weiter auf der Gegenfahrbahn. „Eine dunkle Limousine und zwei weitere Pkw mussten nach rechts auf die äußere Fahrspur ausweichen“, sagt Habo. Daraufhin brach der Lastwagenfahrer auch dieses Überholmanöver ab.

Der gesuchte Lastwagen ist nach Angaben der Ermittler vermutlich von der Marke DAF. Auf dem Fenster der Beifahrertür befand sich ein weißer Aufkleber im „Tribal“-Stil. Auf der Beifahrerseite war zudem ein längerer Schriftzug zu lesen, der mit dem Wort „better“ endete.

Hinweise nehmen die Polizisten in Trittau unter der Telefonnummer 04154/707 30 entgegen.