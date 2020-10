Köthel. Eine betrunkene Autofahrerin hat in der Nacht zu Sonntag, 11. Oktober, zwischen Hamfelde und Köthel die Kontrolle über ihren Wagen verloren und einen Unfall verursacht. Die 39 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim war nach Angaben der Polizei um 1.50 Uhr auf der Hamfelder Straße in Richtung Köthel unterwegs gewesen. In einer Rechtskurve kam sie mit ihrem schwarzen Mercedes Vaneo ohne Fremdbeteiligung links von der Fahrbahn ab.

Das Auto kippt beim Zusammenstoß zur Seite

Die 39-Jährige fuhr in einen Graben, stieß dann mit einem Knick zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls kippte ihr Auto auf die rechte Seite und blieb dort liegen. Die Autofahrerin schaffte es laut Polizei nicht, sich selbst aus dem Wagen zu befreien. Die alarmierten Feuerwehrleute aus Köthel retteten sie.

Polizei ermittelt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr

Bei der Klärung des Unfallhablaufs nahmen Polizisten bei der Frau Atemalkoholgeruch wahr. Ein Test ergab einen Wert von 0,97 Promille. Die Beamten ordneten an, eine Blutprobe zu entnehmen. Zudem stellten sie den Führerschein der Frau sicher. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedes Vaneo wurde abgeschleppt.

Die 39-Jährige muss sich nun auf ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr einstellen.