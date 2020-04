Rümpel/Reinbek. Im Wohnpark Rohlfshagen in Rümpel sind vier weitere Bewohner gestorben, die mit dem Coronavirus infiziert waren. Bei den Opfern handelt es sich laut Kreisverwaltung um drei über 90 Jahre alte Frauen und einen Mann aus der Altersgruppe über 70. Bereits am Wochenende waren zwei Frauen (über 75 Jahre) in dem besonders stark vom Virus betroffenen Pflegeheim gestorben. Zudem sind am Montag zwei weitere positiv getestete Stormarner gestorben. Nähere Angaben zu den Fällen machte die Kreisverwaltung nicht. Insgesamt sind seit Beginn der Epidemie 14 Infizierte in Stormarn gestorben. 355 Menschen haben sich infiziert, 24 befinden sich aktuell in stationärer Behandlung.

Ein 88-Jähriger stirbt auf der Intensivstation des Reinbeker Krankenhauses

Auch im Reinbeker Krankenhaus St. Adolf-Stift ist am Montagmittag ein weiterer infizierter Patient gestorben. Laut Sprecherin Andrea Schulz-Colberg handelt es sich um einen 88-jährigen Mann mit „diversen schweren Vorerkrankungen“. Sie sagt: „Er ist am Freitagabend in sehr schlechtem Zustand aus der häuslichen Umgebung ins Krankenhaus gekommen.“ Der Test sei positiv gewesen. „Sein Zustand verschlechterte sich weiter, so dass er im Verlauf beatmet werden musste“, sagt Schulz-Colberg. Am Montagmittag sei er auf der Intensivstation gestorben.

Am Wochenende sei zudem eine 75 Jahre alte Frau mit vielen Vorerkrankungen aus einem Pflegeheim zur Beobachtung auf die Intensivstation gebracht und dort positiv getestet worden. Eine Beatmung sei aber nicht notwendig gewesen. Da es ihr den Umständen entsprechend gut gehe, habe sie am Montag auf die normale Isolierstation verlegt werden können, sagt Schulz-Colberg. Dort werden derzeit insgesamt sieben Coronainfizierte behandelt.