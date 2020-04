Rümpel. Im Pflegeheim Wohnpark Rohlfshagen in Rümpel gibt es den ersten Todesfall nach Corona-Infektion: Nach Angaben der Stormarner Kreisverwaltung ist eine Frau, die über 90 Jahre alt war, gestorben. Zudem wurden weitere Infektionsfälle festgestellt. „Sechs weitere Personen, vier Bewohner und zwei Mitarbeitende, sind mit Covid-19 infiziert“, so Kreissprecher Michael Drenckhahn. In dem Heim waren am Ostermontag bereits 72 Fälle gemeldet worden. 53 Bewohner und 19 Mitarbeiter hatten sich innerhalb kurzer Zeit mit dem Virus infiziert. In dem Heim sind viele Demenzkranke sowie psychisch auffällige Menschen untergebracht. Deshalb ist nach Angaben von Kreisverwaltung und Heimbetreiber die Einhaltung der Hygienemaßnahmen besonders schwierig.

Travedomizil sowie weitere Einrichtung melden Fälle

Auch in zwei weiteren Stormarner Pflegeheimen sind neue Fälle bestätigt worden. Im Oldesloer Travedomizil hat sich bei einer Pflegefachkraft am 11. April der Verdacht einer Covid-19-Infektion bestätigt. Sie befindet sich in häuslicher Quarantäne. In einem Wohnbereich zeigten fünf Bewohner Symptome. „Diese und alle Mitarbeiter, die am 14. April vor Ort gearbeitet haben, wurden vorsorglich vom „Coronamobil“ der Kassenärztlichen Vereinigung getestet“, so Drenckhahn. „Erfreulicherweise ergaben die Tests der Bewohner keine positiven Befunde.“ Bei den getesteten Mitarbeitern war dagegen ein weiterer Test positiv..

In einer weiteren Einrichtung, deren Name und Sitz die Kreisverwaltung auf Bitten der Betreiber nicht nennen will, wurde bei einer Mitarbeiterin eine Infektion bestätigt. Sie befindet sich in häuslicher Quarantäne. „Die bisher bei den Bewohnern durchgeführten Tests fielen negativ aus, die Bewohner zeigen derzeit keine Symptome, werden aber täglich auf das Vorliegen von Verdachtsmomenten hin kontrolliert“, so Kreissprecher Drenckhahn.