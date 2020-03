Ahrensburg. In den kommenden Wochen gibt es erneut große Einschränkungen bei der Müllabfuhr im Kreis Stormarn. Die grauen Restmülltonnen werden von Montag, 30. März, bis einschließlich Sonnabend, 11. April, bei den meisten der rund 68.000 Haushalte nicht geleert. Damit fällt die Abholung in jedem Ort von Ahrensburg bis Zarpen einmal aus. Betroffen sind alle Behälter mit zwei Rädern und einem Volumen von 40 bis 240 Litern. Einzig die Großbehälter (770 und 1100 Liter), die unter anderem an Wohnblöcken und vielen Firmen stehen, werden planmäßig geleert.

Laut Abfallwirtschaft Südholstein (AWSH) gibt es beim beauftragten Entsorgungsunternehmen als Folge der Coronavirus-Pandemie immer größere Personal- und Fahrzeugausfälle. „Die Leerung aller Abfallbehälter kann im Moment leider nicht sichergestellt werden“, sagt AWSH-Geschäftsführer Dennis Kissel. „Nach wie vor ist die Fahrzeugflotte für die Abfallsammlung dezimiert.“ Einige Fahrer seien krank, andere müssten unter Quarantäne zu Hause bleiben. Hinzu komme die „schleppende Lieferung von Ersatzteilen für zu reparierende Fahrzeuge“, so Kissel. Die Teile kommen unter anderem aus dem besonders stark von Corona betroffenen Italien.

Weitere Quarantänefälle unter Fahrern sind zu befürchten

Vordringlich müsse jetzt die Restabfallentsorgung in Betrieben der sogenannten „kritischen Infrastruktur“ sichergestellt sein. Das sind unter anderem Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Klärwerke, Rettungswachen und vergleichbare Einrichtungen. Überall dort stehen die größeren Restmüllbehälter mit vier Rädern. Das trifft auch für die produzierenden Firmen und den Geschosswohnungsbau zu, wo in den Anlagen sehr viele Menschen zusammenleben.

Die AWSH befürchtet, dass weitere Quarantänefälle unter den Müllwagenfahren folgen. Man arbeite an Lösungen, könne eine Ersatzleistung oder sonstige sofortige Abhilfe unter diesen schwierigen Bedingungen aber noch nicht anbieten. Viele Kunden hätten bereits eine Entschädigung eingefordert. „In Kooperation mit der AWSH arbeiten wir in diesem Zusammenhang bereits an einer kulanten Lösung in Form einer Rückerstattung von Entgelten“, sagt Stormarns Landrat Henning Görtz.