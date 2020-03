Ahrensburg. Die Autobahnen 1 und 24 waren am Wochenende Schauplatz spektakulärer Unfälle. Am Sonnabend, 22.38 Uhr, fuhr eine BMW auf der A 1, Höhe Meddewarde, auf einen VW Passat mit Anhänger auf, der mit Steinen beladen war. Bei dem Aufprall brach die Anhängerkupplung des Passats, der Anhänger kippte um und die Ladung verteilte sich über beide Fahrspuren.

Die Autobahn musste daraufhin bis kurz vor ein Uhr für mehr als zwei Stunden gesperrt werden. Mitglieder der Feuerwehr Reinbek entfernten die Steine und fegten den Schutt von der Fahrbahn. Die Fahrer beider Fahrzeuge blieben unverletzt.

So glimpflich kamen die beiden Insassen einer BMW-Limousine mit polnischem Kennzeichen nicht davon. Ihr Fahrzeug war am Sonntag, 5.15 Uhr, auf der Autobahn 24 kurz vor der Abfahrt Reinbek in die Leitplanke gekracht, hatte sich anschließend überschlagen und war auf dem Dach liegen geblieben. Ein Alkoholtest beim Fahrer ergab 1,6 Promille. Die Fahrbahn Richtung Berlin war 6.22 Uhr wieder freigegeben worden.