Seniorenbeirat Bargteheide bleibt ohne Sollstärke

Bargteheide. Am 25. Juni endet die Amtszeit des amtierenden Seniorenbeirats in Bargteheide. Nach zwölf Jahren und drei Wahlperioden wird sich dann der Vorsitzende Reiner Ottersbach zurückziehen. Doch der 80-Jährige macht sich ernsthaft Sorgen um die Zukunft des Gremiums. „Zum ersten Mal in drei Jahrzehnten wird es seine Sollstärke von sieben Mitgliedern nicht erreichen. Das sollte allen zu denken geben“, sagte Ottersbach dem Abendblatt.

In der Stadt gibt es 4789 stimmberechtigte Senioren

Neben Ottersbach haben bei der Wahl zwischen 3. Februar und 3. März auch Hedda Neidl und Eberhard Heim aus Altersgründen nicht mehr kandidiert. „Doch trotz aller Werbebemühungen um eine Mitarbeit im neuen Beirat, haben sich keine Nachfolger gefunden“, sagt Ottersbach. Zum Glück habe sich wenigstens Hannelore Schneider, die das Gremium bereits seit Jahren tatkräftig unterstützt, bereit erklärt zu kandidieren. „So standen wenigstens fünf Personen auf der Liste. Sonst wäre der Beirat gar nicht arbeitsfähig gewesen“, erklärt Reiner Ottersbach.

Dabei gebe es in Bargteheide 4789 stimmberechtigte Senioren. Und der Zuspruch zu den Veranstaltungen habe auch nicht abgenommen, wie der scheidende Vorsitzende in seinem letzten Jahresbericht vor der Stadtvertretung belegte. 491 Senioren beteiligten sich an Busfahrten, 444 besuchten unsere Kinovorstellungen, 126 nahmen an Radtouren, 99 am Adventssingen, 94 an den Vorsorgeberatungen.

Der jüngste Kandidat istauch schon 69 Jahre alt

„Man sieht, die von uns in Bargteheide organisierten Angebote werden nach wie vor sehr gern in Anspruch genommen. Aber kaum jemand will sich selbst in die Pflicht nehmen lassen. Das ist doch ein Widerspruch“, so Ottersbach enttäuscht. Andererseits würden nun wohl auch die Senioren einer allgemeinen Tendenz hin zur Spaßgesellschaft folgen: „Nur festlegen mag sich niemand mehr, schon gar nicht für eine Wahlperiode von vier Jahren.“

Vor allem Mitstreiter in den 60er-Jahren fehlten dem Beirat zunehmend. „Senior“ sei für viele in diesem Alter offenbar ein „Schimpfwort“, mit dem sie nicht in Verbindung gebracht werden möchten. So ist Bernhard Böckler, der im Beirat bislang schon für die Organisation der Vorsorgeberatungen verantwortlich zeichnete, mit 69 Jahren der jüngste unter den fünf Kandidaten. Die anderen drei Herren befinden sich bereits in den 70ern: Horst Kolditz ist 73 Jahre alt, Michael Finke 74 und Manfred Raddatz 76. Hannelore Schneider ist 71.

Wer aus dem Kreis neuer Vorsitzender wird, entscheidet sich bei der konstituierenden Sitzung am 25. Juni.