Glinde. Eine Rippenprellung und ein schmerzendes Knie hat sich eine 90 Jahre alte Radfahrerin in Glinde durch eine Attacke eines rabiaten Joggers zugezogen. Der Mann soll die Frau am Sonnabend gegen 12.30 Uhr an der Mühlenstraße von ihrem Fahrrad geschubst haben.

Die Radfahrerin hatte den Läufer erst auf der Straße fahrend überholt. Kurz darauf musste sie abbremsen, wechselte auf den Fußweg. Der Jogger habe aufgeholt. Offenbar habe sich der Mann über die nun langsam auf dem Bürgersteig fahrende Seniorin geärgert, so die Polizei. Er schubste die 90-Jährige, woraufhin diese von ihrem Fahrrad stürzte.

Mann soll auffällige Kopfhörer getragen haben

Die Polizei sucht jetzt Augenzeugen. Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann sollte sich unter der Telefonnummer 040/710 90 30 melden.

Den Jogger beschreibt die Seniorin als Mann im Alter zwischen 60 und 70 Jahren. Er sei groß und sportlich und trug demnach eine Warnweste. Besonders aufgefallen sind der Radfahrerin seine auffälligen Kopfhörer.