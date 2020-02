Lesung in Grosshansdorf

Am kommenden Donnerstag ist der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach für eine Lesung zu Gast im Rosenhof. Er strebt zwar seit dem Jahr 2017 kein neues Mandat an, doch wird er sich auch künftig für sein Land engagieren. Unter anderem erzählt der 67-Jährige aus seinem Leben und stellt sich den Fragen der Gäste. Der Eintritt kostet 10 Euro.

Lesung Do 5.3., 17.00, Rosenhof, Hoisdorfer Landstraße 61

Stricken in Großhansdorf

In dem Strick-Kursus der Volkshochschule (VHS) Großhansdorf sind Anfänger, aber auch Fortgeschrittene willkommen. Es wird das gestrickt, was einem gefällt. Wo immer Hilfe nötig ist, zeigt die Kursleiterin Tricks und Kniffe und motiviert, wenn es mal nicht so klappt.

Strick-Kursus Do 5.3., 19.30–21.00 (8x), Friedrich-Junge-Schule, Sieker Landstraße 203b, 56,60, Anm.: info@vhs-grosshansdorf.de

Kursus in Reinbek

Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen, der wir uns alle stellen müssen. Aber auf welche wissenschaftlichen Beobachtungen und Erklärungsansätze stützt sich dieses Wissen? Welche Strategien nützen, um sich einzubringen und zu handeln statt zuzusehen und abzuwarten, wird in diesem Kursus der Volkshochschule (VHS) Reinbek erklärt.

Kursus Mi 4.3., 18.00–21.00 (6x), 30,-, Info: Tel. 040/727 505 80

Trödelmarkt in Ahrensburg

In den Häusern der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Uns Huus und im Stattladen ist am kommenden Sonnabend von 9.30 bis 14 Uhr Trödelmarkt. Dafür können Sachspenden am Freitag, 6. März, von 9 bis 14 Uhr im Uns Huus abgegeben werden (Parken im Heinz-Beusen-Stieg). Der Erlös fließt in die Unterstützung von Frauen und Mädchen in sozialen Notlagen.

Trödelmarkt Sa 7.3., 9.30–14.00, Uns Huus, Manhagener Allee 17

Kursus in Grosshansdorf

Pilates verbessert die Haltung, kräftigt die Tiefenmuskulatur und optimiert die Wahrnehmung des eigenen Körpers. Die Volkshochschule (VHS) bietet in einer bewusst kleinen Gruppe einen Pilates-Kursus an, damit auf jeden Einzelnen persönlich eingegangen werden kann.

Kursus Do 5.3., 9.45–10.45 (9x), Haus Papenwisch, Papenwisch 30, 57,80. Anm.:info@vhs-grosshansdorf.de oder Tel. 04102/656 00

Kursus in Bad Oldesloe

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bietet einen Erste-Hilfe-Grundkursus an. In neun Einheiten wird den Teilnehmern auch der Defibrillator vorgestellt und bei den praktischen Übungen mit eingesetzt. Der Kursus eignet sich für Betriebsersthelfer, Vereinstrainer, ErzieherInnen, Tagesmütter oder die Führerscheinprüfung.

Kursus Mi 4.3., 9.00–17.00 (9x), DRK, Grabauer Straße 17, 40,-, Anmeldung Tel. 04531/178 114