Rümpel. Die Front eingedrückt, das Dach verbeult, zersplitterte Scheiben und offene Airbags: So sah ein Honda Jazz mit Oldesloer Kennzeichen nach einem Unfall auf der Autobahn 21 bei Rümpel aus. Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert.

Er kam am Freitag gegen 13.40 Uhr aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, fuhr in einen Graben, überschlug sich und katapultierte durch einen Windschutzzaun. Der Mann wurde erst vom Rettungsdienst versorgt, dieser forderte dann einen Notarzt an. Eine Spur war vorübergehend gesperrt. Das Fahrzeug hat einen Totalschaden.